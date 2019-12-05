Prefeituras anunciam vagas em creches na Grande Vitória

Creche Crédito: José Bittar | MEC

As prefeituras da Grande Vitória começaram a abrir vagas em creches para o próximo ano. Dentre elas, 8 mil vagas são previstas na Serra , 2 mil em Vila Velha e cerca de mil vagas em Cariacica

SERRA

8 mil vagas estão abertas no município da Serra para 2020. As novas matrículas podem ser realizadas nas unidades de interesse, ou seja, aquelas mais próximas à residência dos estudantes. No entanto, em relação aos alunos que já estudam na rede municipal, o período de rematrícula já foi finalizado.

Para quem já deixou os nomes das crianças nos cadastros de reserva dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), a chamada para comparecimento já teve início pela direção das unidades. Além disso, os cadastros de reserva de vagas ficam abertos durante todo o ano nas unidades de educação infantil da Serra.

A matrícula

No ato da matrícula, pais e responsáveis devem apresentar certidão de nascimento da criança, comprovante de residência e carteira de vacinação atualizada.

Segundo o secretário de Educação, Gelson Junquilho, a convocação do estudante já inscrito no cadastro de reserva é feita de acordo com a ordem de inscrição. A convocação somente se encerra quando todas as vagas disponíveis forem preenchidas, completou. As vagas para crianças de 0 a 3 anos são preenchidas de acordo com a disponibilidade da unidade de ensino.

Prazo

Para os grupos IV e V (crianças de 4 e 5 anos) serão feitas matrículas até a próxima sexta-feira, dia 6. Já para os grupos I, II e III (0 a 3 anos) o período vai de 9 a 20 de dezembro.

Atualmente, a Serra tem 72 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), com 20.823 alunos, e no próximo ano a rede vai crescer ainda mais. Mais de 700 vagas serão abertas com a entrega dos CMEIs de Central Carapina e Vista da Serra II. Também será entregue a EMEF Divinópolis, com 800 vagas. Os CMEIs de Campinho da Serra I e Bairro de Fátima estão com obras em andamento.

Matrículas nas Emef's e EJA

Para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental e modalidade Educação de Jovens e Adultos, as novas matrículas serão feitas em 2020. O início do ano letivo em todas as unidades da rede municipal da Serra está marcado para início de fevereiro.

CARIACICA

Com cerca de mil novas vagas para o próximo ano, o município de Cariacica informou que estas serão criadas por meio dos novos Cmeis em construção. Atualmente existem 46 Centros Municipais de Educação Infantil na região. Em janeiro está prevista a realização da pré-matrícula para alunos que não são da Rede Municipal de Ensino de Cariacica e alunos que são da Rede Municipal e querem transferência para outra unidade de ensino no município. Este cadastro poderá ser feito online, através do site da prefeitura, e nas escolas.

Cmeis com vagas novas (em fase de construção)

Cmei Porto Belo II , com 400 novas vagas para a Educação Infantil de 1 a 5 anos ;

Cmei Morrinhos, com 250 novas vagas para a educação infantil de 1 a 5 anos;



Cmei Vale dos Reis, com 150 novas vagas para educação infantil de 3 a 5 anos;



Cmei Vila Prudêncio, com 250 vagas para a educação infantil de 3 a 5 anos;



Reforma e ampliação do Cmei Ivan Roberto de Souza, com 40 vagas de 4 e 5 anos.



Cadastro de reserva

O cadastro para pretensão de vagas 2020 para os Centros Municipais de Ensino Infantil de Cariacica teve início em 18 de novembro. As matrículas nos Centros Municipais de Ensino Infantil de Cariacica estão com término agendado para a próxima sexta-feira (06). Após a data, os pais ou responsáveis pela criança podem procurar uma unidade para realizar o cadastro, no caso de não terem obtido a vaga.

VILA VELHA

A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), informou que no sistema de cadastro de reservas serão feitas novas matrículas nas 101 escolas da Rede Municipal de Ensino, sendo que o cadastramento é feito por pais ou responsáveis durante todo o ano. A estimativa é de que aproximadamente 2 mil novas vagas serão geradas já no início de 2020.

Ainda, no dia 12 de dezembro, a Semed deverá apurar as novas vagas e chamar os alunos inscritos, contemplados com a inserção nas unidades municipais de Educação Infantil. O mesmo ocorrerá no dia 13 de janeiro de 2020, com as unidades municipais de Ensino Fundamental.

Com relação à rematrícula dos 52 mil alunos da Rede Municipal de Educação foi encerrada no dia 30 de novembro.

VITÓRIA

Anteriormente havia sido publicado que a prefeitura não respondeu à demanda da reportagem até a publicação desta matéria. A prefeitura entrou contato com a redação, às 23h, informando que enviou um e-mail às 17h, e que as informações também estavam disponíveis no site da gestão municipal.

O período de novas matrículas nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) de Vitória começou no dia 28 de novembro A rede de ensino de Vitória está oferecendo 4.954 vagas nos 50 Cmeis para o ano letivo de 2020. As matrículas poderão ser realizadas até 13 de dezembro, nas próprias unidades de ensino.

Elas serão feitas com base no cadastramento eletrônico unificado, implantado em 2013. As famílias dos pequenos já cadastrados serão convocadas pela própria escola para efetivação da matrícula, com dia e horário agendados.

A convocação será de acordo com a posição na lista de cadastro e somente se encerra quando todas as vagas disponíveis forem preenchidas ou não existirem mais solicitações de vagas.

Documentos

Para a efetivação da matrícula, será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

Comprovante de residência no município de Vitória, original e atual, em nome do pai ou da mãe ou do responsável legal;

Certidão de Nascimento da criança;

CPF da criança, caso possua;

CPF do pai ou da mãe ou responsável legal;

Declaração de Situação Vacinal Atualizada

Cadastramento eletrônico

Para solicitação de vagas, é preciso fazer o cadastramento eletrônico na própria unidade de ensino. Ele pode ser feito a qualquer momento e gera dados que identificam a real demanda por matrículas por idade e região, além de garantir conforto e comodidade para os pais.

Desde que foi implantado, basta comparecer, em qualquer época do ano, a um único Cmei para fazer o registro da demanda e indicar as unidades de ensino de preferência mais próximas do endereço fornecido pela família.

No ato do cadastramento, é preciso apresentar CPF do pai, mãe ou responsável legal, comprovante de residência e Certidão de Nascimento da criança.

Matrículas nas Emefs e EJA