Prefeitura de Pinheiros abre 97 vagas na área da educação

*Viviane Maciel
A Prefeitura de Pinheiros, no norte do Espírito Santo, abre o processo seletivo para professores habilitados e não habilitados, e equipe de apoio para a Secretaria de Educação. Os selecionados serão contratados em regime de designação temporária e formação de cadastro reserva. Os requisitos vão desde nível fundamental ao superior e os salários variam de R$ 998,00 a R$ 2.525,78 dependendo do cargo pretendido e da titulação do profissional.
Das 97 vagas oferecidas, 54 são para professores, com chances para professor de educação infantil, professor de ensino fundamental, professor de empreendedorismo, professor de agricultura/ técnicas agrícolas, professor de língua portuguesa, professor de matemática, professor de ciências, professor de geografia, professor de história, professor de geografia/história, professor de educação física, professor de inglês, e professor de artes.
As outras 43 serão distribuídas para equipe de apoio. As oportunidades são para assistente social, ajudante de pedreiro, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de secretaria escolar, educador físico, eletricista, fonoaudiólogo, instrutor de música, merendeira, merendeira/auxiliar de serviços gerais, monitor de transporte escolar, motorista, pedreiro, profissional de apoio/cuidador do aluno especial, psicólogo, trabalhador braçal, e zelador escolar.
Os candidatos aos cargos de professor tem o 13 e 14 de janeiro de 2020 para se inscreverem. Já os interessados nas vagas de equipe de apoio podem se inscrever no dia 15 e 16 de janeiro de 2020. Os cadastros serão feitos na sede da Secretaria Municipal de Educação, Esportes, Cultura e Turismo, localizada na Avenida Setembrino Pelissari, nº 321, centro, em Pinheiros. O atendimento ocorre das 8h às 11h e das 13h às 16h.
CONFIRA OS REQUISITOS PARA CADA VAGA
Professor de Educação Infantil
- Requisitos: Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior.
Professor de Ens. Fundamental - Séries Iniciais (1º ao 3º ano)
- Requisitos: Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação em Ensino Fundamental ou Licenciatura em Normal Superior.
Professor de Ensino Fundamental Séries Iniciais (4º e 5º ano)
- Requisitos: Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação em Ensino Fundamental ou Licenciatura Normal Superior.
Professor de Empreendedorismo
- Requisitos: Licenciatura Plena ou cursando no mínimo o 2º período na área de educação ou graduação em área afim.
Prof. Agricultura/ Técnicas Agrícolas - Ens. Fundamental
- Requisitos: Ensino Superior em Agronomia ou Curso Técnico Agrícola ou área afim.
Professor de Língua Portuguesa
- Requisitos: Licenciatura Plena em Letras/ Língua Portuguesa ou cursando no mínimo o 2º período na área ou graduação em área afim.
Professor de Matemática
- Requisitos: Licenciatura Plena em Matemática habilitação Matemática ou cursando no mínimo o 2º período na área ou em área afim.
Professor de Ciências
- Requisitos: Licenciatura Plena em Ciências Biológicas; Licenciatura Plena em Biologia ou cursando no mínimo o 2º período na área ou em área afim.
Professor de Geografia
- Requisitos: Licenciatura Plena em Geografia ou cursando no mínimo o 2º período na área ou em área afim.
Professor de História
- Requisitos: Licenciatura Plena em História ou cursando no mínimo o 2º período na área ou em área afim.
Professor de Geografia/História
- Requisitos: Licenciatura Plena em Geografia ou História ou cursando no mínimo o 2º período na área ou em área afim.
Professor de Educação Física
- Licenciatura Plena em Educação Física.
Professor de Inglês (Educ. Infantil e Ens. Fundamental)
- Requisitos: Licenciatura Plena Letras/Inglês; Licenciatura Plena em Português/Inglês ou cursando no mínimo o 4º período na área ou cursando no mínimo 2º período.
Professor de Artes
- Requisitos: Licenciatura Plena em Artes Visuais, Licenciatura Plena em Educação Artística; Licenciatura Plena em Artes Plásticas ou outra graduação correspondente às áreas de conhecimento específicas do currículo, com formação pedagógica, em conformidade com LDB ou cursando no mínimo o 2º período.
Assistente Social
- Requisitos: Curso Superior com registro no órgão competente
Ajudante de Pedreiro
- Requisitos: 4ª série de Ensino Fundamental
Auxiliar de Serviços Gerais
- Requisitos: 4ª série de Ensino 01 Fundamental
Auxiliar de Secretaria
- Requisitos: Formação em Nível Médio e curso de informática básica.
Educador Físico
- Requisitos: Curso Superior/ Bacharelado em Educação Física, com registro no órgão competente
Eletricista
- Requisitos: 4ª série de Ensino Fundamental e curso de NR10 com no mínimo 40 horas.
Fonoaudiólogo
- Requisitos: Curso Superior com registro no órgão competente.
Instrutor de Música
- Requisitos: Estudantes de Licenciaturas de cunho pedagógico, observado a aplicação do artigo 62 da Lei nº 9.393/96 LDB, com carteira de músico devidamente registrada no órgão competente.
Merendeira
- Requisitos: 4ª série de Ensino CR Fundamental (Lei Municipal nº 983/2009)
Merendeira/Auxiliar de Serviços Gerais
- Requisitos: 4ª série de Ensino Fundamental (Lei Municipal nº 983/2009)
Monitor de Transporte Escolar
- Requisitos: Ensino Fundamental e Curso de Monitor de Transporte Escolar.
Motorista
- Requisitos: 4ª série de Ensino Fundamental (Lei Municipal nº 983/2009); carteira de habilitação D, curso de direção defensiva, curso de primeiros socorros, curso de transporte escolar, experiência profissional de no mínimo 01(um) ano.
Pedreiro
- Requisitos: 4ª série de Ensino Fundamental.
Profissional de Apoio/Cuidador do Aluno Especial
- Requisitos: Ensino médio e curso de especialização na área específica.
Psicólogo
- Requisitos: Curso Superior com registro no órgão competente
Trabalhador Braçal
- Requisitos: 4ª série de Ensino CR Fundamental (Lei Municipal nº 983/2009)
Zelador Escolar
- Requisitos: 4ª série de Ensino Fundamental
*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene