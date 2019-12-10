Vai colocar seu filho na creche em 2020? Saiba onde estão as vagas

FUNDÃO

O secretário de Educação da Prefeitura de Cariacica, José Roberto Martins Aguiar, disse que são oferecidas ao todo 4.800 vagas para crianças de 0 a 3 anos no município. O prazo para rematrícula e novos cadastros terminou na sexta-feira (6). O resultado será divulgado no dia 6 de janeiro, a partir desta data os responsáveis pelas crianças que não obtiveram a vaga no local desejado, podem procurar diretamente a Prefeitura de Cariacica para tentar remanejar o filho para outra unidade.

Segundo a subsecretária pedagógica da Secretaria de Educação da Serra, Elizângela Ribeiro Fraga, são 5.227 novas vagas abertas no município da Serra para 2020. O cadastro pode ser feito no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEIs) de interesse entre os dias 9 e 20 de dezembro. Na ocasião, é preciso estar com a certidão de nascimento da criança, comprovante de residência, cartão de vacinação, CPF do responsável e cartão do Bolsa Família, caso seja beneficiário.

Em Vitória serão 4.245 novas vagas oferecidas nos 50 Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) para o ano letivo de 2020. O cadastro teve início no dia 28 de novembro e segue até o dia 13 de dezembro. Para solicitação de vagas, é preciso fazer o cadastramento eletrônico na própria unidade de ensino. É preciso apresentar CPF do pai, mãe ou responsável legal, comprovante de residência, certidão de nascimento da criança e declaração de situação vacinal atualizada.

Em Vila Velha são 7 mil vagas disponíveis para crianças de 0 a 3 anos. A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), informou que o período de cadastramento para novas matrículas é feito ao longo de todo o ano, para isso os pais ou responsáveis legais podem procurar a Unidade Municipal de Educação Infantil (Umei) mais próxima de sua residência para fazer o cadastramento. Na unidade, o adulto será informado sobre os documentos a serem preenchidos e apresentados . Na próxima quinta-feira (12), os pais contemplados serão contatados pelas respectivas diretorias das Umeis.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) informou, por meio de nota, que em Guarapari serão oferecidas aproximadamente 1300 vagas em 16 creches. A chamada para o ingresso nas turmas de creche será feita ao longo do mês de janeiro, pela Secretaria Municipal da Educação. Para o pleito de vaga em creche, o responsável precisa procurar o setor de vagas, na Secretaria Municipal da Educação, localizado no bairro Sol Nascente. É preciso levar original e cópia da certidão de nascimento da criança, comprovante de residência atualizado e documento com foto do responsável legal da criança.