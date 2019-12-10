Vai colocar seu filho na creche em 2020? Saiba onde estão as vagas

Com a chegada do final de ano inicia-se o planejamento para 2020. Para muitos pais esta também é a época de buscar pelas vagas em creches municipais. Para o próximo ano, os pais terão que disputar as 22.998 vagas que serão disponibilizadas para crianças de 0 a 3 anos na rede pública.
Quem já está tentando uma vaga é a autônoma Monique Assunção Moser, de 28 anos, que tem um filho de 1 ano. A moradora do bairro de Fátima, na Serra, está preocupada porque o filho mais velho, de 4 anos nunca, chegou a conseguir a vaga quando tinha a faixa etária de 0 a 3 anos e agora ela teme que isso aconteça agora com o caçula.
Eu trabalho com vendas e fico muito tempo fora de casa, preciso de um lugar para deixar meus dois filhos. Na Serra não estou conseguindo e em Vitória dizem que são somente os moradores da cidade, mesmo eu estando bem próxima de Jardim Camburi, desabafou Monique.
Apesar dos pais ou responsáveis tentarem uma vaga para os pequenos, nem todos conseguem. O secretário de Educação da Prefeitura de Cariacica, José Roberto Martins Aguiar, diz que, apesar do esforço, não há vagas para suprir toda a demanda. Para tentar amenizar o problema, em 2020 estão previstas 1 mil novas vagas.
Existem iniciativas para atender o Plano Nacional de Educação (PNE), a meta é que 50% das crianças de até 3 anos sejam atendidas em creches até 2024. Para isso temos a previsão da construção de novas creches. Entendemos que quanto mais cedo começa a vida escolar mais garantia de sucesso no aprendizado o estudante terá, evitando futuramente a evasão escolar, ressaltou.
VEJA ONDE ESTÃO AS VAGAS
FUNDÃO
O secretário de Educação da Prefeitura de Cariacica, José Roberto Martins Aguiar, disse que são oferecidas ao todo 4.800 vagas para crianças de 0 a 3 anos no município. O prazo para rematrícula e novos cadastros terminou na sexta-feira (6). O resultado será divulgado no dia 6 de janeiro, a partir desta data os responsáveis pelas crianças que não obtiveram a vaga no local desejado, podem procurar diretamente a Prefeitura de Cariacica para tentar remanejar o filho para outra unidade.
Segundo a subsecretária pedagógica da Secretaria de Educação da Serra, Elizângela Ribeiro Fraga, são 5.227 novas vagas abertas no município da Serra para 2020. O cadastro pode ser feito no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEIs) de interesse entre os dias 9 e 20 de dezembro. Na ocasião, é preciso estar com a certidão de nascimento da criança, comprovante de residência, cartão de vacinação, CPF do responsável e cartão do Bolsa Família, caso seja beneficiário.
Em Vitória serão 4.245 novas vagas oferecidas nos 50 Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) para o ano letivo de 2020. O cadastro teve início no dia 28 de novembro e segue até o dia 13 de dezembro. Para solicitação de vagas, é preciso fazer o cadastramento eletrônico na própria unidade de ensino. É preciso apresentar CPF do pai, mãe ou responsável legal, comprovante de residência, certidão de nascimento da criança e declaração de situação vacinal atualizada.
Em Vila Velha são 7 mil vagas disponíveis para crianças de 0 a 3 anos. A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), informou que o período de cadastramento para novas matrículas é feito ao longo de todo o ano, para isso os pais ou responsáveis legais podem procurar a Unidade Municipal de Educação Infantil (Umei) mais próxima de sua residência para fazer o cadastramento. Na unidade, o adulto será informado sobre os documentos a serem preenchidos e apresentados . Na próxima quinta-feira (12), os pais contemplados serão contatados pelas respectivas diretorias das Umeis.
A Secretaria Municipal de Educação (Semed) informou, por meio de nota, que em Guarapari serão oferecidas aproximadamente 1300 vagas em 16 creches. A chamada para o ingresso nas turmas de creche será feita ao longo do mês de janeiro, pela Secretaria Municipal da Educação. Para o pleito de vaga em creche, o responsável precisa procurar o setor de vagas, na Secretaria Municipal da Educação, localizado no bairro Sol Nascente. É preciso levar original e cópia da certidão de nascimento da criança, comprovante de residência atualizado e documento com foto do responsável legal da criança.
Serão ofertadas 426 vagas, o cadastro pode ser feito até esta segunda-feira (9) no site . No dia 11 de dezembro será divulgado no mural da instituição a relação das crianças contempladas e as que estão no cadastro de reserva. A matrícula será efetivada mediante a apresentação dos documentos originais e uma cópia da certidão de nascimento, comprovante de residência, cartão de vacina, declaração emitida pela unidade de saúde do município que o cartão de vacina da criança está em dia, cartão do SUS e cartão do programa Bolsa Família, caso a pessoa possua.