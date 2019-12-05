Piúma abre seleção para contratar 55 assistentes de creche

* Viviane Maciel
A Prefeitura de Piúma, no litoral Sul do Espírito Santo, abre o processo seletivo para a contratação temporária de assistentes de creche. Ao todo são 55 vagas mais cadastro de reservas, podendo aumentar as contratações conforme as necessidades do município.
Os interessados podem se inscrever pelo site da prefeitura até as 23h59 do dia 10 de dezembro. O processo terá uma única etapa de classificação dos títulos e tempo de serviço dos candidatos. Para participar da seleção, é preciso ter licenciatura em Pedagogia, ou estar cursando a partir do 6° período. Além disso, é necessários que o candidato seja brasileiro, tenha mais de dezoito anos, e esteja com toda a documentação em dia.
Os profissionais irão atuar durante o ano letivo de 2020 em regime temporário nas creches da rede municipal, no atendimento de crianças de seis meses a três anos. O salário para os selecionados é de R$ 1.307,90 mensais.
VEJA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE AS VAGAS
Assistente de creche
- Vagas: 55 + cadastro reserva
- Inscrições: Site da prefeitura
- Requisitos:
- Licenciatura Plena em Pedagogia (Habilitação Magistério das séries iniciais); ou Licenciatura em Curso Normal Superior; ou Nível Médio na Modalidade Normal (alteração da LDB); ou ser estudante de Licenciatura Plena em Pedagogia (Habilitação Magistério das séries
- iniciais), com no mínimo o 6º período concluído e estar devidamente matriculado;
- Ser brasileiro nato ou naturalizado
- Ter idade mínima de 18 (dezoito)
- Ser capaz de apresentar toda a documentação exigida
- Benefício: R$ 1.307,90 mensais
*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene