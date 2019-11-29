Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Prefeitura de Piúma abre 134 vagas para professores e pedagogos
Vagas na Educação

Prefeitura de Piúma abre 134 vagas para professores e pedagogos

Os interessados têm até o dia 8 de dezembro para se inscreverem; as oportunidades são para profissionais temporários e cadastro de reserva, e os salários podem chegar a R$ 3,3
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2019 às 17:29

Publicado em 29 de Novembro de 2019 às 17:29

*Viviane Maciel

Vagas abertas para professores e pedagogos em Piúma. Crédito: Marcelo Prest-03/08/2015
A Prefeitura de Piúma, município do litoral Sul do Espírito Santo, abre o processo seletivo para a contratação de professores e pedagogos. As chances são para contratação temporária e cadastro de reservas de profissionais. Os salários variam de R$ 2.102,80 a R$ 3.364,46, dependendo da carga horária trabalhada.
São oferecidas um total de 134 vagas, distribuídas para atuação nas séries iniciais e finais do ensino fundamental, e funções pedagógicas. As oportunidades são para professores da base nacional comum e também de áreas específicas como Artes, História, Ciências, Educação Física, Geografia, Inglês, Língua Portuguesa e Matemática. Há chances também para funções como orientadores, supervisores, inspetores e administradores escolar.

Veja Também

Prefeitura de Piúma abre 36 vagas para contratação de guarda-vidas

As inscrições podem ser feitas pelo site da prefeitura até o dia 8 de dezembro às 23h59. Todas as oportunidades requerem que o candidato tenha no mínimo ensino superior e curso de licenciatura na área da vaga. Os interessados devem ficar atentos a documentação que deve ser apresentada na etapa de inscrição e comprovação de títulos

CONFIRA TODAS AS CHANCES

Professor MAPA  Educação Infantil/Séries Iniciais (1º Ao 5º Ano) 
  • Base Nacional Comum 
Professor MAPB Séries finais (6º Ao 9º Ano) 
  • Artes
  • Ciências
  • Educação Física
  • Geografia
  • História 
  • Inglês 
  • Língua Portuguesa 
  • Matemática 
Professor MAPP - Pedagogo 
  • Função Pedagógica
> Leia mais sobre Concursos e Empregos
*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados