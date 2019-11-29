Prefeitura de Piúma abre 134 vagas para professores e pedagogos

*Viviane Maciel
A Prefeitura de Piúma, município do litoral Sul do Espírito Santo, abre o processo seletivo para a contratação de professores e pedagogos. As chances são para contratação temporária e cadastro de reservas de profissionais. Os salários variam de R$ 2.102,80 a R$ 3.364,46, dependendo da carga horária trabalhada.
São oferecidas um total de 134 vagas, distribuídas para atuação nas séries iniciais e finais do ensino fundamental, e funções pedagógicas. As oportunidades são para professores da base nacional comum e também de áreas específicas como Artes, História, Ciências, Educação Física, Geografia, Inglês, Língua Portuguesa e Matemática. Há chances também para funções como orientadores, supervisores, inspetores e administradores escolar.
As inscrições podem ser feitas pelo site da prefeitura até o dia 8 de dezembro às 23h59. Todas as oportunidades requerem que o candidato tenha no mínimo ensino superior e curso de licenciatura na área da vaga. Os interessados devem ficar atentos a documentação que deve ser apresentada na etapa de inscrição e comprovação de títulos
CONFIRA TODAS AS CHANCES
Professor MAPA Educação Infantil/Séries Iniciais (1º Ao 5º Ano)
- Base Nacional Comum
Professor MAPB Séries finais (6º Ao 9º Ano)
- Artes
- Ciências
- Educação Física
- Geografia
- História
- Inglês
- Língua Portuguesa
- Matemática
Professor MAPP - Pedagogo
- Função Pedagógica
*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene