Pais de alunos dormem na prefeitura após boato em creche no Norte do ES

Manifestantes passaram a noite dentro da prefeitura, em protesto contra suposto fechamento de turma em creche Crédito: Rosimara Pinheiro

Pais e outros responsáveis por crianças que estudam no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Alcione Fonseca Brasil, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, acamparam na sede da prefeitura, na tarde desta quarta-feira (4), para protestar contra o suposto fechamento de um turno da instituição. Eles passaram a noite dentro do prédio aguardando uma reunião com o prefeito Arnóbio Pinheiro Silva.

Segundo a vendedora Rosimara Pinheiro, que quer matricular o filho no Cmei, o motivo do movimento foi a informação que circulou na cidade de que a Secretaria Municipal de Educação desativaria o turno do primeiro período da creche, em 2020, porque não havia quantidade suficiente de alunos para fechar turma. No entanto, a vendedora, que participou da manifestação, disse que são mais de 40 crianças aguardando novas vagas na instituição de ensino. Devido à notícia, uma comissão de paios e familiares de estudantes do local foi formada para cobrar providências do prefeito.

"Eu tenho um filho de três anos, já com idade de ir para a creche. É um absurdo o prefeito querer fechar um turno e prejudicar, não somente meu menino, mas também outras 41 crianças de Pinheiros, que podem ficar sem estudo. Educação é a base de tudo. O que estamos cobrando é que o prefeito cumpra com o que está na Constituição e com o que ele prometeu quando foi eleito" Rosimara Pinheiro - Vendedora, mãe que quer matricular filho na creche

De acordo com levantamento feito por essa comissão, o Cmei possui 22 funcionários e cerca de 80 estudantes, que têm entre três e seis anos de idade, e atende, pelo menos, a cinco bairros do município: Colina, Niterói, Vila Verde, Domiciano e parte do Centro, além de comunidades vizinhas.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Na manhã desta quinta-feira (5), o prefeito Arnóbio Pinheiro Silva se reuniu com a comissão de pais e explicou que a notícia que circulou nas redes sociais é falsa. Ele confirmou que, na próxima segunda-feira (9), as matrículas para estudar no Cmei Alcione Fonseca Brasil estarão abertas.

Prefeito garantiu que matrículas serão abertas e afirmou que notícia de fechamento de turno em creche é falsa. Crédito: Raphael Verli

Após a reunião, a Prefeitura de Pinheiros enviou a seguinte nota: Hoje (5), o prefeito atendeu aos pais, inteirou-se ainda mais sobre o assunto, recebeu uma lista 42 alunos propensos a serem matriculados no primeiro período da creche e decidiu que as atividades do primeiro período irão continuar em 2020. A quantidade é suficiente para "formar turma". A decisão de suspender as atividades foi tomada porque havia previsão de poucas matrículas para o período. Mas, com a mobilização popular, mais estudantes surgiram e, enfim, houve uma revisão.