Venda Nova do Imigrante abre vagas na área da educação

*Viviane Maciel
A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, situada na região central serrana do Espírito Santo, abre o processo seletivo para preenchimento de vagas para professor, pedagogos e auxiliares de sala. Os profissionais serão contratados em regime de designação temporária. Os salários podem chegar a R$ 2,2 mil. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.
No total são 19 oportunidades. As chances são para pedagogo, professor PA, professor PA ou PB de atendimento educacional especializado em deficiência intelectual, professor PA de atendimento educacional especializado em libras, professor PB de atendimento educacional especializado em libras, professor PA ou PB de atendimento educacional especializado em braille, professor de arte, professor de ciências, professor educação física, professor de ensino religioso, professor geografia, professor história, professor de inglês, professor de matemática, professor de língua portuguesa, e auxiliar de sala.
Os interessados podem se inscrever no site da prefeitura a partir da próxima quinta-feira, dia 12 de dezembro até o dia 16 de dezembro . Os salários variam de R$ 1.362,56 podendo chegar até R$ 2.231,00, dependendo da titulação do profissional e das horas trabalhadas.
SAIBA MAIS SOBRE CADA VAGA
- Pedagogo
Carga horária/ remuneração: 25h / R$ 17,85 (hora/aula)
Requisitos: Licenciatura plena em pedagogia com habilitação em supervisão escolar e/ou orientação educacional, e/ou administração escolar e/ou gestão escolar, e/ou gestão educacional, e/ou inspeção escolar ou licenciatura plena em pedagogia; licenciatura plena em qualquer área ou programa de formação pedagógica acrescidos de pós-graduação com habilitação em supervisão escolar/orientação, educacional/administração escolar/gestão escolar ou gestão educacional ou Inspeção escolar, devendo ser em instituição credenciada, autorizada e reconhecida pelo MEC.
- Professor PA
Carga horária/ remuneração: 25h/ R$ 17,85 (hora/aula)
Requisitos: Licenciatura em pedagogia ou normal superior.
- Professor PA ou PB de Atendimento Educacional Especializado (AEE) Deficiência Intelectual
Carga horária/ remuneração: 25h / R$ 17,85 (hora/aula)
Requisitos: Graduação em pedagogia acrescida de curso de pós- graduação em educação especial ou curso em Atendimento Educacional Especializado de 120 horas.
- Professor PA de Atendimento Educacional Especializado (AEE) - Libras (Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental)
Carga horária/ remuneração: 25h / R$ 17,85 (hora/aula)
Requisitos: Licenciatura plena em pedagogia e curso básico, ou intermediário, ou avançado de libras com carga horária mínima de 120 horas, ministrado pelo Ministério da Educação MEC, pelo Centro de Atendimento ao Surdo CAS e universidades abertas do brasil, núcleos de educação aberta e a distância.
- Professor PB de Atendimento Educacional Especializado (AEE) - Libras (Anos Finais do Ensino Fundamental)
Carga horária/ remuneração: 25h / R$ 17,85 (hora/aula) Licenciatura Plena em Letras
Requisitos: Língua Portuguesa e curso básico, ou intermediário, ou avançado de libras com carga horária mínima de 120 horas, ministrado pelo Ministério da Educação MEC, pelo Centro de Atendimento ao Surdo CAS e universidades abertas do brasil, núcleos de educação aberta e a distância.
- Professor PA ou PB de Atendimento Educacional Especializado (AEE) - Braille (Educação Infantil e Ensino Fundamental)
Carga horária/ remuneração: 25h / R$ 17,85 (hora/aula)
Requisitos: Licenciatura plena e curso de formação específico na área de deficiência visual sistema braille com carga horária mínima de 120 horas, emitidos ou convalidados por IES Instituição de Ensino Superior.
- Professor de Arte
Carga horária/ remuneração: 25h / R$ 17,85 (hora/aula)
Requisitos: Licenciatura em Artes Plásticas; Licenciatura plena em Educação Artística; Licenciatura plena em Artes Plásticas; Licenciatura plena em Artes Visuais; Licenciatura em Música; Licenciatura plena em Artes Cênicas; Programa Especial de Formação Pedagógica para docentes nas licenciaturas: Arte, Educação Artística, Artes Plásticas, Artes Visuais, Música e Artes Cênicas; Licenciatura plena em Teatro ou Dança.
- Professor de Ciências
Carga horária/ remuneração: 25h / R$ 17,85 (hora/aula)
Requisitos: Licenciatura em Ciências Naturais, Licenciatura plena em Ciências Biológicas; Licenciatura plena em Biologia; Licenciatura plena em Ciências; Programa especial de formação pedagógica para docentes nas licenciaturas: Ciências Biológicas, Biologia e Ciências. Licenciatura Curta em Ciências.
- Professor Educação Física
Carga horária/ remuneração: 25h / R$ 17,85 (hora/aula)
Requisitos: Licenciatura plena em Educação Física com habilitação em Educação Física e registro no CREF.
- Professor de Ensino Religioso
Carga horária/ remuneração: 25h / R$ 17,85 (hora/aula)
Requisitos: Licenciatura em Ensino Religioso ou área afim ou Bacharel em Ciências da Religião, com complementação pedagógica.
- Professor Geografia
Carga horária/ remuneração: 25h / R$ 17,85 (hora/aula)
Requisitos: Licenciatura em Geografia; Programa Especial de Formação Pedagógica para docentes em Geografia; Licenciatura Plena em Ciências Sociais para atuação de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental; Licenciatura Curta em Estudos Sociais.
- Professor História
Carga horária/ remuneração: 25h / R$ 17,85 (hora/aula)
Requisitos: Licenciatura plena em História; programa especial de formação pedagógica para docentes em História; Licenciatura plena em Ciências Sociais- para atuação de 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Licenciatura plena em Filosofia. Licenciatura curta em Estudos Sociais.
- Professor de Inglês
Carga horária/ remuneração: 25h / R$ 17,85 (hora/aula)
Requisitos: Licenciatura plena em Letras/Inglês; Licenciatura plena em Português/Inglês; Programa Especial de Formação Pedagógica para docentes nas licenciaturas: Letras/Inglês e Português/Inglês.
- Professor de Matemática
Carga horária/ remuneração: 25h / R$ 17,85 (hora/aula)
Requisitos: Licenciatura plena em Matemática; Licenciatura plena em Ciências - habilitação Matemática; Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática; Programa Especial de Formação Pedagógica para docentes com habilitação em Matemática; Licenciatura curta em Ciências com plenificação em Matemática.
- Professor de Língua Portuguesa
Carga horária/ remuneração: 25h / R$ 17,85 (hora/aula)
Requisitos: Licenciatura em Letras/Português; programa especial de formação pedagógica para docentes, com habilitação em Língua Portuguesa; Licenciatura curta em Letras, com plenificação em Língua Portuguesa/Letras.
- Auxiliar de sala
Carga horária/ remuneração: 40h / R$ 1.362,56
Requisitos: Ensino Médio completo.
*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene