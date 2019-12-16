De pedreiro a diarista: semana começa com 605 vagas de emprego no ES

Oportunidades para quem quer trabalhar com carteira assinada Crédito: Ministério do Trabalho/Divulgação

A semana começa com 605 vagas nas agências de emprego de todo o Espírito Santo. As chances são para cargos de todos os níveis de escolaridade. Algumas funções, exigem que os candidatos tenham experiência.

Os interessados podem procurar a unidade que fica mais próxima de sua residência. Para fazer o cadastro, é necessário levar os documentos pessoais. As vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio. O candidato que atender aos requisitos da empresa serão encaminhados para entrevista.

Nas agências do Sine Estadual, ligadas ao governo do Estado, a oferta é de 165 oportunidades. As chances estão nas unidades de Anchieta, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, São Mateus e Nova Venécia.

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O Sine da Serra começa a semana com 191 vagas em diversas áreas. São oportunidades para ajudante de obras, assistente de vendas, consultor de vendas, mecânico de automóveis, montador de estrutura metálica, motorista, pedreiro e caldeireiro, pintor industrial, entre outras.

A Agência do Trabalhador de Cariacica tem 171 vagas, sendo 33 são destinadas à pessoa com deficiência. Há oportunidades para profissionais dos níveis fundamental, médio e superior, além das vagas de estágio.

No Sine de Vila Velha, são 60 vagas, enquanto que na Agência do Trabalhador de Vitória, 18.

CONFIRA AS VAGAS

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Vagas: Ajudante de cozinha (1), ajudante de motorista PCD (3), cabeleireiro (1), consultor de vendas (3), pintor de automóveis (1), representante comercial autônomo (3), técnico em segurança do trabalho (1), analista de marketing (1), enfermeiro do trabalho (1), representante técnico de vendas (1) e porteiro PCD (2).

SINE DE ANCHIETA

Vagas: Analista financeiro (1), analista de ti sênior (1), montador de móveis (3), vulcanizador (10), auxiliar técnico de instalações (1), instalador de alarme (1), instalador de rede internet (1), jardineiro (1), coordenador de vendas (1), professor de inglês (1), cozinheiro (1), churrasqueiro (1), manobrista (1), recepcionista de hotel (1), garçom (3), cozinheiro geral (1), copeiro (1), confeiteiro (1), camareira de hotel (1) e cozinheiro de restaurante (2).

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: Acabador de mármore e granito (1), agente funerário (1), auxiliar de cozinha (1), consultor de vendas (1), costureira (1), churrasqueiro (1), garçom (1), motociclistas de entregas rápidas (1), pizzaiolo (1), polidor de pedras (1), técnico agropecuária (1), técnico agrícola (1) e vendedor externo (1).

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: Acabador de mármore e granito (6), açougueiro (4), ajudante de açougueiro (3), auxiliar administrativo PCD (1), consultor de vendas PCD (1), cortador/ acabador de mármore (5), dedetizador (1), encarregado de obras (1), encarregado setores em supermercado (5), subencarregado setores em supermercado (5), fiscal de caixa (4), pedreiro (1), vendedor externo (3) e vendedor de consórcio externo PCD (1).

SINE DE CARIACICA

Vagas: Auxiliar administrativo (1), costureira em geral (1), costureira de roupas (10), eletricista de veículos (1), estofador (1), manicure (5), mecânico de motor a diesel (1), modelista (1), porteiro pcd (4), representante técnico de vendas (1), técnico de enfermagem do trabalho (1), técnico de refrigeração (1) e vendedor porta a porta (1).

SINE DE NOVA VENÉCIA

Vagas: Polidor de pedras (1), motorista (1), auxiliar de FTTH (2), mecânico a diesel (2), emendador de fibra óptica (2), vendedor externo (1), auxiliar de elétrica (1), operador de caixa (1), cuidador (1) e reparador de FTTH (6).

SINE DE SÃO MATEUS

Vagas: Auxiliar de dentista (1), analista contábil (1), chapista de lanchonete (1), confeiteiro (1), cozinheiro geral (1), cozinheiro de restaurante (1), diarista (1), encarregado de estoque (1), garçom (4), operador de máquinas florestais (10), professor de espanhol (1), recepcionista de pousada (1), torneiro mecânico (1), trabalhador rural (1) e vendedor externo (2).

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SINE DA SERRA

Vagas: Açougueiro (19), ajudante de obras (5), analista de automação (2), assistente de vendas (1), auxiliar administrativo - e contábil - estágio (1), auxiliar administrativo - estágio (1), auxiliar de estoque (4), auxiliar de faturamento (2), auxiliar de orientação educacional - estágio (26), caldeireiro montador (10), consultor de vendas (2), controlador de praga (1), eletricista de instalações de veículos automotores - auxiliar (1), gerente de hotel (1), instalador de som e acessórios de veículos (1), mecânico de automóvel (1), mecânico de manutenção de empilhadeiras (1), mecânico de manutenção de tratores (1), mecânico de motor a diesel (3), montador de estruturas metálicas (10), motorista carreteiro (10), motorista de caminhão (5), oficial carpinteiro (15), operador de torno com comando numérico (1), pedreiro (5), pintor de automóveis (1), pintor de estruturas metálicas (10), pintor de metais a pistola (10), pintor industrial (5), pizzaiolo (1), soldador (1), técnico em administração - estágio (1), técnico mecânico - estágio (1), telhador (8), vendedor interno (1), vendedor de serviços (1) e vendedor em comércio atacadista (2).

Vagas para pessoas com deficiência: Ajudante de obras (5), auxiliar administrativo (5), auxiliar de pessoal (2), eletricista de instalações industrial (5), estoquista (1) e servente de obras (2).

SINE DE VILA VELHA

Vagas: Açougueiro (2), analista contábil (1), assistente de laboratório industrial (1), assistente de vendas (1), atendente de ambulatório (2), atendente de informações - telemarketing PCD (3), auxiliar de manutenção predial (1), auxiliar de veterinário (1), comprador (1), costureira em geral (10),engenheiro civil (1), limpador a seco, à máquina (1), manicure (2), mecânico eletricista de automóveis (1), operador de equipamentos de parafinar (4), operador de lingotamento (3), operador de ponte rolante (1), operador de retro-escavadeira (1), operador de tesoura sucata (4), operador de trator (1), pedreiro oficial pleno (3), pedreiro (2), pedreiro oficial polivalente (11), publicitário - estágio (1) e vendedor de serviços (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: auxiliar de serviços gerais (1), ajudante de motorista (2), assistente comercial (1), assistente de M&A senior (1), atendimento publicitário (1), auxiliar de cozinha (3), auxiliar de escritório (1), auxiliar de faturamento (4), auxiliar de marceneiro (1), auxiliar de sushiman (1), auxiliar departamento pessoal (1), auxiliar planejamento e controle (1), balconista de farmácia (1), camareira (2), chapeiro (2), chefe de cozinha (1), churrasqueiro (1), costureira pilotista (1), cozinheiro (3), divulgador interno (2), e-commerce - vendas online (1), eletricista diesel (1), empregada doméstica (1), enfermeiro (1), enfermeiro CME (1), estagiário em marketing e publicidade (1), estagiário técnico em eletrotécnica ou em automação (1), estágio financeiro (1), estágio administração ou ciências contábeis (2), estágio de ciências biológicas (2), estágio de ciências contábeis (2), estágio em administração (2), estágio em fotografia, jornalismo, marketing ou publicidade e propaganda (2), estágio em história (2), estágio em letras (2), estágio em matemática (2), estágio em turismo (2), estofador (1), farmacêutico (1), fresador (2), instalador de cstv e alarme (1), instalador de som, acessórios e insul-film (1), lavador de veículos (4), manicure (3), marceneiro (1), mecânico (1), mecânico alinhador (1), mecânico de carretas (1), mecânico diesel (2), menor aprendiz (2), montador de carretas (1), motorista (1), motorista de carreta (16), operacional laminação e aciaria (1), operador de empilhadeira (1), operador de ponte rolante (1), operador de sac (1), perfumista de farmácia (1), polidor de veículos (4), promotor externo de vendas (1), salgadeira (1), serralheiro (1), soldador de lona (1), subárea em qualquer nível- offshore/embarcado (5), técnico de enfermagem (3), técnico de enfermagem do trabalho (1), vendedor externo (1), vendedor interno (1), vendedor interno e externo (10), vendedor técnico (2) e vendedora (5).