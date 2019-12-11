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Vários cargos

Confira as vagas de emprego em empresa de vidros automotivos

Oportunidades são destinadas a profissionais de  níveis médio e superior; cadastro deve ser feito no site da empresa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2019 às 18:39

Publicado em 11 de Dezembro de 2019 às 18:39

Empresa de comércio de vidros está com vagas de emprego abertas no ES  Crédito: Pixabay
A Autoglass, empresa que atua no comércio de vidros automotivos , está com várias oportunidades de emprego abertas no Espírito Santo. Os cargos exigem que os candidatos tenham nível médio ou superior. Há chances ainda para quem quer fazer estágio.  

> Procurando emprego? CLIQUE e participe do grupo de Whatsapp da GAZETA

Os interessados podem fazer o cadastro do currículo no site no site da empresa. Os selecionados poderão atuar nas unidades de Vila Velha, SerraVitóriaGuarapari e Cachoeiro de Itapemirim. 

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  • Agente de Atendimento / Televendas (Vila Velha)
  • Agente de Novos Mercados - Apenas para Fluentes em Espanhol (Vila Velha)
  • Analista Customer Experience (Vila Velha) 
  • Analista de call center (Vila Velha)
  • Analista de Datacenter (Vila Velha)
  • Analista de Datacenter - Redes (Vila Velha)
  • Analista de Datacenter - Telecom (Vila Velha)
  • Analista de Governança de TI (Vila Velha)
  • Analista de Métricas de Software (Vila Velha)
  • Analista de Processos - TI (Vila Velha)
  • Analista de Segurança da Informação (Vila Velha)
  • Analista Standby (Vila Velha)
  • Aprendiz Auxiliar Escritório (Vitória)
  • Arquiteto de Dados (Vila Velha)
  • Auxiliar Administrativo Logística (Vila Velha)
  • Auxiliar Administrativo - Qualidade (Vila Velha)
  • Auxiliar de Carregamento (Serra)
  • Auxiliar de Eletricista (Serra)
  • Auxiliar de Obras (Guarapari)
  • Coordenador de Serralheria (Serra)
  • Entregador (Cachoeiro de Itapemirim)
  • Estagiário de Tecnologia da Informação - Service Desk (Vila Velha)
  • Estagiário - Refaturamento (Vila Velha)
  • Monitor de Qualidade (Vila Velha)
  • Oficial Pleno Pedreiro (Guarapari)
  • Operador de Estoque (Serra)
  • Programador Sr (Vila Velha)
  • Técnico em Segurança do Trabalho (Vila Velha)
  • UX Designer (Vila Velha)
  • Vendedor técnico (Serra)
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