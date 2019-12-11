Confira as vagas de emprego em empresa de vidros automotivos

A Autoglass, empresa que atua no comércio de vidros automotivos , está com várias oportunidades de emprego abertas no Espírito Santo. Os cargos exigem que os candidatos tenham nível médio ou superior. Há chances ainda para quem quer fazer estágio.
Os interessados podem fazer o cadastro do currículo no site no site da empresa. Os selecionados poderão atuar nas unidades de Vila Velha, Serra, Vitória, Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim.
CONFIRA AS VAGAS
- Agente de Atendimento / Televendas (Vila Velha)
- Agente de Novos Mercados - Apenas para Fluentes em Espanhol (Vila Velha)
- Analista Customer Experience (Vila Velha)
- Analista de call center (Vila Velha)
- Analista de Datacenter (Vila Velha)
- Analista de Datacenter - Redes (Vila Velha)
- Analista de Datacenter - Telecom (Vila Velha)
- Analista de Governança de TI (Vila Velha)
- Analista de Métricas de Software (Vila Velha)
- Analista de Processos - TI (Vila Velha)
- Analista de Segurança da Informação (Vila Velha)
- Analista Standby (Vila Velha)
- Aprendiz Auxiliar Escritório (Vitória)
- Arquiteto de Dados (Vila Velha)
- Auxiliar Administrativo Logística (Vila Velha)
- Auxiliar Administrativo - Qualidade (Vila Velha)
- Auxiliar de Carregamento (Serra)
- Auxiliar de Eletricista (Serra)
- Auxiliar de Obras (Guarapari)
- Coordenador de Serralheria (Serra)
- Entregador (Cachoeiro de Itapemirim)
- Estagiário de Tecnologia da Informação - Service Desk (Vila Velha)
- Estagiário - Refaturamento (Vila Velha)
- Monitor de Qualidade (Vila Velha)
- Oficial Pleno Pedreiro (Guarapari)
- Operador de Estoque (Serra)
- Programador Sr (Vila Velha)
- Técnico em Segurança do Trabalho (Vila Velha)
- UX Designer (Vila Velha)
- Vendedor técnico (Serra)