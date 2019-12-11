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Pesquisa

50 empresas entre as melhores para se trabalhar em 2020

Dentre as companhias, Suzano, Petrobras e Autoglass possuem atuação no ES
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2019 às 18:35

Publicado em 11 de Dezembro de 2019 às 18:35

Empresas de tecnologia lideram pesquisa dos melhores lugares para trabalhar  Crédito: Pixabay
Empresas dos setores de tecnologia, serviços financeiros e consultoria estão entre os 50 melhores lugares para trabalhar em 2020. O resultado foi apontado por uma pesquisa inédita no Brasil, realizada pelo site de recrutamento e vagas Glassdoor.
As dez primeiras colocadas foram SAP (4,6), ThoughtWorks (4,5), Google (4,5), Takeda Pharmaceuticals (4,5), Banco Votorantim (4,5), MetLife (4,5), Bain & Company (4,5), Eurofarma (4,5), McKinsey & Company (4,5) e Nubank Brasil (4,4).

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Ao todo, 20 companhias brasileiras figuram na lista, dentre elas estão a Autoglass (25ª no ranking), Suzano (46º), Petrobras (38º), que têm atuação no Espírito Santo. O estudo foi feito de acordo com as avaliações feitas na plataforma por parte dos funcionários.
Confira as vagas abertas nas melhores empresas
De acordo com a Glassdoor, 10 listas foram divulgadas simultaneamente em nove países: Brasil, México, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha e Singapura.
Os vencedores deste ano se destacaram por promover a transparência, oferecer oportunidades de crescimento na carreira e valorizar o trabalho impulsionado por impacto e propósito.
Para chegar ao resultado, foi utilizado um algoritmo e levou em conta a quantidade, qualidade e consistência das avaliações enviadas por funcionários sediados no Brasil entre 23 de outubro de 2018 e 21 de outubro de 2019. As notas vão de 1 a 5, sendo 1 muito insatisfeito e 5 muito satisfeito. Os cálculos reais se estendem além da milésima casa decimal.
Durante o período de de um ano, as empresas consideradas para a lista devem ter recebido pelo menos 30 avaliações para cada um dos seis atributos (classificação geral da empresa, oportunidades de carreira, remuneração e benefícios, cultura e valores, qualidade de vida e recomendação para um amigo) levados em consideração como parte do algoritmo de premiação. Para esta edição, foram consideradas empresas com mil funcionários ou mais globalmente.

MELHORES EMPRESAS PARA TRABALHAR EM 2020

  1. SAP (4,6)
  2. ThoughtWorks (4,5)
  3. Google (4,5)
  4. Takeda Pharmaceuticals (4,5)
  5. Banco Votorantim (4,5)
  6. MetLife (4,5)
  7. Bain & Company (4,5)
  8. 8º lugar: Eurofarma (4,5)
  9. McKinsey & Company (nota 4,5)
  10. Nubank Brasil (nota 4,4)
  11. Globosat (nota 4,4)
  12. Tokio Marine Holdings (nota 4,4)
  13. Volvo Group (nota 4,4)
  14. CI&T (nota 4,4)
  15. Scania (nota 4,4)
  16. Edenred (nota 4,4)
  17. Syngenta (nota 4,4)
  18. Creditas (nota 4,4)
  19. Amazon (nota 4,4)
  20. Dell Technologies (nota 4,4)
  21. Magazine Luiza (nota 4,4)
  22. Loggi (nota 4,4)
  23. Icatu Seguros (nota 4,4)
  24. Cargill (nota 4,4)
  25. Autoglass (nota 4,4)
  26. B3 (4,4)
  27. Roche (4,4)
  28. Siemens (4,4)
  29. International Paper (4,4)
  30. Mercado Livre (4,4)
  31. John Deere (4,3)
  32. BASF (4,3)
  33. BRQ (4,3)
  34. Mars (4,3)
  35. Azul - Linhas Aéreas Brasileiras (4,3)
  36. Microsoft (4,3)
  37. Bayer (4,3)
  38. Petrobras (4,3)
  39. Johnson & Johnson (4,3)
  40. Braskem (4,3)
  41. Oracle (4,3)
  42. Robert Bosch (4,3)
  43. BV Financeira (4,3)
  44. Elektro Eletricidade e Serviços (4,3)
  45. Henkel (4,3)
  46. Suzano (4,3)
  47. Avanade (4,3)
  48. Senior Sistemas (4,3)
  49. Klabin (4,3)
  50. The Coca-Cola Company (4,3)
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