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Reconhecimento

Empresas capixabas entre as 150 melhores para se trabalhar

Unimed Vitória, Hospital Unimed, Unimed Sul Capixaba, São Bernardo Saúde e São Bernardo Apart Hospital fazem parte do ranking
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2019 às 13:25

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 13:25

Cinco empresas capixabas estão entre as 150 melhores para se trabalhar. As companhias estão nos setores de cooperativas de saúde e serviços de saúde. O resultado foi divulgado na última terça-feira (19), em São Paulo, pela revista Você S/A, em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA).
A pesquisa, que é realizada com a empresa e seus colaboradores, avalia critérios como gestão de carreira, diversidade, liderança, reconhecimento e benefícios, saúde, qualidade de vida e segurança no trabalho, comunicação aberta e transparente, entre itens.
A edição deste ano teve participação de 500 empresas, que se inscreveram voluntariamente para minuciosa análise. A pesquisa foi dividida em 21 setores da economia e as líderes de cada um foram homenageadas na cerimônia de premiação.

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O Hospital Unimed Sul Capixaba conquistou o primeiro lugar como melhor empresa de porte médio para trabalhar no Brasil, na categoria de 501 a 1000 funcionários. A unidade hospitalar também ficou em primeiro lugar no segmento cooperativas de saúde.
No mesmo resultado, está a Unimed Sul Capixaba. Esta é a 11ª vez que a cooperativa integra o Guia com a operadora de saúde e a 9ª vez com o Hospital Unimed.
Estamos orgulhosos dos resultados conquistados e entendemos que eles são frutos de um trabalho contínuo e de iniciativas diárias que visam à satisfação e à motivação dos nossos colaboradores no ambiente de trabalho, destacou o presidente da Unimed Sul Capixaba, Dr. Leandro Baptista.
A categoria cooperativas de saúde também estão a Unimed Vitória e o Hospital Unimed. Segundo o superintendente de pessoas e Serviços da Unimed, Cosme Peres, o resultado reflete a cultura e o clima organizacional entre os colaboradores da instituição.
Acreditamos que esse reconhecimento é fruto do cuidado que a Unimed tem com seus funcionários e que se reflete diretamente no atendimento ao público. São inúmeros projetos que visam uma melhor qualidade de vida a esses trabalhadores, avalia Peres.
No quesito Serviços de Saúde, São Bernardo Saúde foi considerada a melhor do setor. Além disso, o São Bernardo Apart Hospital também tem destaque no ranking.

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O fundador do Grupo São Bernardo, Walter Dalla Bernadina, lembra que, ao todo, são 15 premiações em 16 disputadas nos últimos anos.
Este ano nos surpreendeu por sermos o primeiro colocado no setor de serviços de saúde. O reconhecimento é resultado de nossa estratégia de gestão de pessoas, aponta.

AS 150 MELHORES EMPRESAS PARA TRABALHAR

  • 1. Agronegócio
Melhor do setor: São Martinho
Agro Amazônia
O Telhar
Louis Dreyfrus
SLC Agrícola
Bunge
Adama Brasil
  • 2.Bancos
Melhor do Setor: Itaú Unibanco
Bradesco
Banco do Brasil
  • 3. Bens de Consumo
Melhor do setor: Brasal Refrigerantes
Santa Helena
Amêndoas do Brasil
Uberlândia Refrescos
Grupo Boticário
Bem Brasil Alimentos
Nestlé
Grupo Levvo
Avon
Dori Alimentos
  • 4. Construção Civil
Melhor do setor: Weber Saint Gobain
Pormade Portas
Tigre
Prumo Engenharia Eireli
MPD Engenharia
Votorantim Cimentos
A Yoshii Engenharia
Portinari
Construtora Planeta
  • 5. Cooperativas de Saúde
Melhor de setor: Hospital Unimed Sul Capixaba
Unimed Pato Branco
Unimed Sorocaba
Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo
Central Nacional Unimed
Unimed Sul Capixaba
Unimed Volta Redonda
Unimed Central de Serviços RS
Unimed Vale dos Sinos
Unimed Curitiba  Laboratório
Unimed Curitiba
Unimed São José do Rio Preto
Unimed Cascavel
Hospital Doutor Miguel Soeiro
Unimed Porto Alegre
Hospital Unimed Vitória  HU
Unimed Vitória
Unimed Jaboticabal
Unimed Litoral Sul
Unimed Amparo
Unimed Federação
  • 6. Educação
Melhor de setor: Sebrae RN
Sebrae Paraná
Senac-RN
Sebrae-Roraima
Unesc
  • 7. Empresas de Benefícios
Melhor de setor: Sodexo
Alelo
Ticket
  • 8. Energia
Melhor de setor: Cemar
Celpa
AES Tietê
CPFL Energia
Cenegede-Ceará
EDP Brasil
Cenegede-Pernambuco
  • 9. Fabricantes de Embalagens
Melhor do setor: Brasilata
Termotecnica
Tetra Pak
  • 10. Farmacêutico
Melhor setor: Vallée S/A
Eli Lily
MSD Farmacêutica
  • 11. Indústria Automotiva
Melhor do setor: Volvo
Renault do Brasil
CNH Industrial
Zen S/A
Continental Pneus
Android
Filtros Tecfil
  • 12. Indústrias Diversas
Kordsa
Weg
Suzano
Intelbrás
Scheinder Electric
Electrolux
Ufo Way Denim Brasil
Brascabos
Siemens
Atlas Schindler
Ahlstrom-Munksjö
Kyly
Coats Corrente
Ingredion
Continental ContiTech
  • 13. Logística e Transporte
Campeão de Setor: VLI
Martin Brower
RTE Rodonaves
  • 14. Química e Petroquímica
Melhor do setor: Lanxess
Basf
Dow Brasil
Peróxidos do Brasil
Rhodia  Grupo Solvay
Cristal Brasil
Givaudan
  • 15. Saúde e Nutrição Animal
Melhor do setor: MSD Saúde Animal
Special Dogs
Zoetis
Elanco Saúde Animal
  • 16. Serviços de Saúde
Melhor do setor: São Bernardo Saúde
Sabin Medicina Diagnóstica
Hospital Albert Einstein
São Bernardo Apart Hospital
Fundação Pró-Rim
Crool Centro Odontológico
  • 17. Serviços Diversos
Melhor do setor: Meirelles e Freitas Cobrança Digital
Águas Guariroba
Aviva
Cobmax Sales Center
Cataratas do Iguaçu
Inec
Gol Linhas Aéreas
PwC
Vivo
ADP
EPPO
Cagece
  • 18. Serviços Financeiros
Melhor do setor: Seguros Unimed
Sicredi
Sompo Seguros
Paschoalotto
Uniprime Norte do Paraná
Grupo Sabemi
Cielo
Sicoob São Miguel SC
Losango
Brasil Prev
Rodobens
Sicoob Credicitrus
  • 19. Siderurgia
Melhor de setor: Alcoa
Aperam BioEnergia
Aperam South America
  • 20. Tecnologia e Computação
Melhor de setor: ClearSale
DB1 Global Software
Instituto de Pesquisas Eldorado
TecnoSpeed
Mercado Eletrônico
Thoughtworks
  • 21. Varejo
Melhor de setor: Brasal Combustíveis
Lojas Renner
Comunicare Aparelhos Auditivos

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