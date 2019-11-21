Empresas capixabas entre as 150 melhores para se trabalhar

Cinco empresas capixabas estão entre as 150 melhores para se trabalhar. As companhias estão nos setores de cooperativas de saúde e serviços de saúde. O resultado foi divulgado na última terça-feira (19), em São Paulo, pela revista Você S/A, em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA).

A pesquisa, que é realizada com a empresa e seus colaboradores, avalia critérios como gestão de carreira , diversidade, liderança, reconhecimento e benefícios, saúde, qualidade de vida e segurança no trabalho, comunicação aberta e transparente, entre itens.

A edição deste ano teve participação de 500 empresas, que se inscreveram voluntariamente para minuciosa análise. A pesquisa foi dividida em 21 setores da economia e as líderes de cada um foram homenageadas na cerimônia de premiação.

O Hospital Unimed Sul Capixaba conquistou o primeiro lugar como melhor empresa de porte médio para trabalhar no Brasil, na categoria de 501 a 1000 funcionários. A unidade hospitalar também ficou em primeiro lugar no segmento cooperativas de saúde.

No mesmo resultado, está a Unimed Sul Capixaba. Esta é a 11ª vez que a cooperativa integra o Guia com a operadora de saúde e a 9ª vez com o Hospital Unimed.

Estamos orgulhosos dos resultados conquistados e entendemos que eles são frutos de um trabalho contínuo e de iniciativas diárias que visam à satisfação e à motivação dos nossos colaboradores no ambiente de trabalho, destacou o presidente da Unimed Sul Capixaba, Dr. Leandro Baptista.

A categoria cooperativas de saúde também estão a Unimed Vitória e o Hospital Unimed. Segundo o superintendente de pessoas e Serviços da Unimed, Cosme Peres, o resultado reflete a cultura e o clima organizacional entre os colaboradores da instituição.

Acreditamos que esse reconhecimento é fruto do cuidado que a Unimed tem com seus funcionários e que se reflete diretamente no atendimento ao público. São inúmeros projetos que visam uma melhor qualidade de vida a esses trabalhadores, avalia Peres.

No quesito Serviços de Saúde, São Bernardo Saúde foi considerada a melhor do setor. Além disso, o São Bernardo Apart Hospital também tem destaque no ranking.

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O fundador do Grupo São Bernardo, Walter Dalla Bernadina, lembra que, ao todo, são 15 premiações em 16 disputadas nos últimos anos.

Este ano nos surpreendeu por sermos o primeiro colocado no setor de serviços de saúde. O reconhecimento é resultado de nossa estratégia de gestão de pessoas, aponta.

AS 150 MELHORES EMPRESAS PARA TRABALHAR

1. Agronegócio

Melhor do setor: São Martinho

Agro Amazônia

O Telhar

Louis Dreyfrus

SLC Agrícola

Bunge

Adama Brasil

2.Bancos

Melhor do Setor: Itaú Unibanco

Bradesco

Banco do Brasil

3. Bens de Consumo

Melhor do setor: Brasal Refrigerantes

Santa Helena

Amêndoas do Brasil

Uberlândia Refrescos

Grupo Boticário

Bem Brasil Alimentos

Nestlé

Grupo Levvo

Avon

Dori Alimentos

4. Construção Civil

Melhor do setor: Weber Saint Gobain

Pormade Portas

Tigre

Prumo Engenharia Eireli

MPD Engenharia

Votorantim Cimentos

A Yoshii Engenharia

Portinari

Construtora Planeta

5. Cooperativas de Saúde

Melhor de setor: Hospital Unimed Sul Capixaba

Unimed Pato Branco

Unimed Sorocaba

Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo

Central Nacional Unimed

Unimed Sul Capixaba

Unimed Volta Redonda

Unimed Central de Serviços RS

Unimed Vale dos Sinos

Unimed Curitiba  Laboratório

Unimed Curitiba

Unimed São José do Rio Preto

Unimed Cascavel

Hospital Doutor Miguel Soeiro

Unimed Porto Alegre

Hospital Unimed Vitória  HU

Unimed Vitória

Unimed Jaboticabal

Unimed Litoral Sul

Unimed Amparo

Unimed Federação

6. Educação

Melhor de setor: Sebrae RN

Sebrae Paraná

Senac-RN

Sebrae-Roraima

Unesc

7. Empresas de Benefícios

Melhor de setor: Sodexo

Alelo

Ticket

8. Energia

Melhor de setor: Cemar

Celpa

AES Tietê

CPFL Energia

Cenegede-Ceará

EDP Brasil

Cenegede-Pernambuco

9. Fabricantes de Embalagens

Melhor do setor: Brasilata

Termotecnica

Tetra Pak

10. Farmacêutico

Melhor setor: Vallée S/A

Eli Lily

MSD Farmacêutica

11. Indústria Automotiva

Melhor do setor: Volvo

Renault do Brasil

CNH Industrial

Zen S/A

Continental Pneus

Android

Filtros Tecfil

12. Indústrias Diversas

Kordsa

Weg

Suzano

Intelbrás

Scheinder Electric

Electrolux

Ufo Way Denim Brasil

Brascabos

Siemens

Atlas Schindler

Ahlstrom-Munksjö

Kyly

Coats Corrente

Ingredion

Continental ContiTech

13. Logística e Transporte

Campeão de Setor: VLI

Martin Brower

RTE Rodonaves

14. Química e Petroquímica

Melhor do setor: Lanxess

Basf

Dow Brasil

Peróxidos do Brasil

Rhodia  Grupo Solvay

Cristal Brasil

Givaudan

15. Saúde e Nutrição Animal

Melhor do setor: MSD Saúde Animal

Special Dogs

Zoetis

Elanco Saúde Animal

16. Serviços de Saúde

Melhor do setor: São Bernardo Saúde

Sabin Medicina Diagnóstica

Hospital Albert Einstein

São Bernardo Apart Hospital

Fundação Pró-Rim

Crool Centro Odontológico

17. Serviços Diversos

Melhor do setor: Meirelles e Freitas Cobrança Digital

Águas Guariroba

Aviva

Cobmax Sales Center

Cataratas do Iguaçu

Inec

Gol Linhas Aéreas

PwC

Vivo

ADP

EPPO

Cagece

18. Serviços Financeiros

Melhor do setor: Seguros Unimed

Sicredi

Sompo Seguros

Paschoalotto

Uniprime Norte do Paraná

Grupo Sabemi

Cielo

Sicoob São Miguel SC

Losango

Brasil Prev

Rodobens

Sicoob Credicitrus

19. Siderurgia

Melhor de setor: Alcoa

Aperam BioEnergia

Aperam South America

20. Tecnologia e Computação

Melhor de setor: ClearSale

DB1 Global Software

Instituto de Pesquisas Eldorado

TecnoSpeed

Mercado Eletrônico

Thoughtworks

21. Varejo

Melhor de setor: Brasal Combustíveis

Lojas Renner