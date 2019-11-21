Empresas capixabas entre as 150 melhores para se trabalhar

Cinco empresas capixabas estão entre as 150 melhores para se trabalhar. As companhias estão nos setores de cooperativas de saúde e serviços de saúde. O resultado foi divulgado na última terça-feira (19), em São Paulo, pela revista Você S/A, em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA).
A pesquisa, que é realizada com a empresa e seus colaboradores, avalia critérios como gestão de carreira, diversidade, liderança, reconhecimento e benefícios, saúde, qualidade de vida e segurança no trabalho, comunicação aberta e transparente, entre itens.
A edição deste ano teve participação de 500 empresas, que se inscreveram voluntariamente para minuciosa análise. A pesquisa foi dividida em 21 setores da economia e as líderes de cada um foram homenageadas na cerimônia de premiação.
O Hospital Unimed Sul Capixaba conquistou o primeiro lugar como melhor empresa de porte médio para trabalhar no Brasil, na categoria de 501 a 1000 funcionários. A unidade hospitalar também ficou em primeiro lugar no segmento cooperativas de saúde.
No mesmo resultado, está a Unimed Sul Capixaba. Esta é a 11ª vez que a cooperativa integra o Guia com a operadora de saúde e a 9ª vez com o Hospital Unimed.
Estamos orgulhosos dos resultados conquistados e entendemos que eles são frutos de um trabalho contínuo e de iniciativas diárias que visam à satisfação e à motivação dos nossos colaboradores no ambiente de trabalho, destacou o presidente da Unimed Sul Capixaba, Dr. Leandro Baptista.
A categoria cooperativas de saúde também estão a Unimed Vitória e o Hospital Unimed. Segundo o superintendente de pessoas e Serviços da Unimed, Cosme Peres, o resultado reflete a cultura e o clima organizacional entre os colaboradores da instituição.
Acreditamos que esse reconhecimento é fruto do cuidado que a Unimed tem com seus funcionários e que se reflete diretamente no atendimento ao público. São inúmeros projetos que visam uma melhor qualidade de vida a esses trabalhadores, avalia Peres.
No quesito Serviços de Saúde, São Bernardo Saúde foi considerada a melhor do setor. Além disso, o São Bernardo Apart Hospital também tem destaque no ranking.
O fundador do Grupo São Bernardo, Walter Dalla Bernadina, lembra que, ao todo, são 15 premiações em 16 disputadas nos últimos anos.
Este ano nos surpreendeu por sermos o primeiro colocado no setor de serviços de saúde. O reconhecimento é resultado de nossa estratégia de gestão de pessoas, aponta.
AS 150 MELHORES EMPRESAS PARA TRABALHAR
- 1. Agronegócio
Melhor do setor: São Martinho
Agro Amazônia
O Telhar
Louis Dreyfrus
SLC Agrícola
Bunge
Adama Brasil
- 2.Bancos
Melhor do Setor: Itaú Unibanco
Bradesco
Banco do Brasil
- 3. Bens de Consumo
Melhor do setor: Brasal Refrigerantes
Santa Helena
Amêndoas do Brasil
Uberlândia Refrescos
Grupo Boticário
Bem Brasil Alimentos
Nestlé
Grupo Levvo
Avon
Dori Alimentos
- 4. Construção Civil
Melhor do setor: Weber Saint Gobain
Pormade Portas
Tigre
Prumo Engenharia Eireli
MPD Engenharia
Votorantim Cimentos
A Yoshii Engenharia
Portinari
Construtora Planeta
- 5. Cooperativas de Saúde
Melhor de setor: Hospital Unimed Sul Capixaba
Unimed Pato Branco
Unimed Sorocaba
Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo
Central Nacional Unimed
Unimed Sul Capixaba
Unimed Volta Redonda
Unimed Central de Serviços RS
Unimed Vale dos Sinos
Unimed Curitiba Laboratório
Unimed Curitiba
Unimed São José do Rio Preto
Unimed Cascavel
Hospital Doutor Miguel Soeiro
Unimed Porto Alegre
Hospital Unimed Vitória HU
Unimed Vitória
Unimed Jaboticabal
Unimed Litoral Sul
Unimed Amparo
Unimed Federação
- 6. Educação
Melhor de setor: Sebrae RN
Sebrae Paraná
Senac-RN
Sebrae-Roraima
Unesc
- 7. Empresas de Benefícios
Melhor de setor: Sodexo
Alelo
Ticket
- 8. Energia
Melhor de setor: Cemar
Celpa
AES Tietê
CPFL Energia
Cenegede-Ceará
EDP Brasil
Cenegede-Pernambuco
- 9. Fabricantes de Embalagens
Melhor do setor: Brasilata
Termotecnica
Tetra Pak
- 10. Farmacêutico
Melhor setor: Vallée S/A
Eli Lily
MSD Farmacêutica
- 11. Indústria Automotiva
Melhor do setor: Volvo
Renault do Brasil
CNH Industrial
Zen S/A
Continental Pneus
Android
Filtros Tecfil
- 12. Indústrias Diversas
Kordsa
Weg
Suzano
Intelbrás
Scheinder Electric
Electrolux
Ufo Way Denim Brasil
Brascabos
Siemens
Atlas Schindler
Ahlstrom-Munksjö
Kyly
Coats Corrente
Ingredion
Continental ContiTech
- 13. Logística e Transporte
Campeão de Setor: VLI
Martin Brower
RTE Rodonaves
- 14. Química e Petroquímica
Melhor do setor: Lanxess
Basf
Dow Brasil
Peróxidos do Brasil
Rhodia Grupo Solvay
Cristal Brasil
Givaudan
- 15. Saúde e Nutrição Animal
Melhor do setor: MSD Saúde Animal
Special Dogs
Zoetis
Elanco Saúde Animal
- 16. Serviços de Saúde
Melhor do setor: São Bernardo Saúde
Sabin Medicina Diagnóstica
Hospital Albert Einstein
São Bernardo Apart Hospital
Fundação Pró-Rim
Crool Centro Odontológico
- 17. Serviços Diversos
Melhor do setor: Meirelles e Freitas Cobrança Digital
Águas Guariroba
Aviva
Cobmax Sales Center
Cataratas do Iguaçu
Inec
Gol Linhas Aéreas
PwC
Vivo
ADP
EPPO
Cagece
- 18. Serviços Financeiros
Melhor do setor: Seguros Unimed
Sicredi
Sompo Seguros
Paschoalotto
Uniprime Norte do Paraná
Grupo Sabemi
Cielo
Sicoob São Miguel SC
Losango
Brasil Prev
Rodobens
Sicoob Credicitrus
- 19. Siderurgia
Melhor de setor: Alcoa
Aperam BioEnergia
Aperam South America
- 20. Tecnologia e Computação
Melhor de setor: ClearSale
DB1 Global Software
Instituto de Pesquisas Eldorado
TecnoSpeed
Mercado Eletrônico
Thoughtworks
- 21. Varejo
Melhor de setor: Brasal Combustíveis
Lojas Renner
Comunicare Aparelhos Auditivos