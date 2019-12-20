Prefeitura de Alfredo Chaves abre vagas para agentes de saúde

*Viviane Maciel

Prefeitura de Alfredo Chaves abre processo seletivo para 36 agentes de saúde. Crédito: Prefeitura de Alfredo Chaves / Divulgação

Além das chances temporárias, há também a formação de cadastro de reservas. As oportunidades também estão abertas para pessoas com deficiência, desde que estejam aptas para desempenhar as atividades. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve ter ensino médio completo e morar na localidade do município que pretende atuar.

As inscrições serão realizadas no período de 6 de janeiro a 20 de janeiro de 2020, de segunda a sexta-feira das 7h às 13h, no Auditório da Unidade Básica de Saúde Maria da Penha Fonseca Chica no bairro Cajá, Centro, em Alfredo Chaves.

Os interessados devem levar para o ato da inscrição um documento de identidade oficial, CPF, comprovante de endereço, cartão da estratégia de saúde da família e comprovante de escolaridade.

Após o cadastro, o processo conta ainda com a etapa da prova objetiva, prevista para o dia 16 de fevereiro de 2020, com duração de 4 horas. A avaliação vai conter 50 questões das áreas de matemática, língua portuguesa, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Os profissionais selecionados vão exercer a função em uma das diversas localidades do município, com jornada semanal de 40 horas e salário de R$ 1.250,00.

SOBRE AS VAGAS

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Vagas: 36 + cadastro reserva

Requisitos: Ensino Médio Completo e residir na área de abrangência da Unidade de Saúde

Salário: 1.250,00

Carga horária: 4 horas/semana