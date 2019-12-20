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2020

Prefeitura de Alfredo Chaves abre vagas para agentes de saúde

Ao todo são 36 chances para profissionais com ensino médio e que residam na localidade; as inscrições são presenciais e começam em janeiro de 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2019 às 10:53

Publicado em 20 de Dezembro de 2019 às 10:53

*Viviane Maciel

Prefeitura de Alfredo Chaves abre processo seletivo para 36 agentes de saúde. Crédito: Prefeitura de Alfredo Chaves / Divulgação
A Prefeitura Alfredo Chaves, no Sul do Espírito Santo, abre as inscrições para a seleção de 36 profissionais para compor o quadro de servidores temporários do município. As vagas são para agentes comunitários de saúde com contratação de imediata.
Além das chances temporárias, há também a formação de cadastro de reservas. As oportunidades também estão abertas para pessoas com deficiência, desde que estejam aptas para desempenhar as atividades. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve ter ensino médio completo e morar na localidade do município que pretende atuar.
As inscrições serão realizadas no período de 6 de janeiro a 20 de janeiro de 2020, de segunda a sexta-feira das 7h às 13h, no Auditório da Unidade Básica de Saúde Maria da Penha Fonseca Chica no bairro Cajá, Centro, em Alfredo Chaves.

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Os interessados devem levar para o ato da inscrição um documento de identidade oficial, CPF, comprovante de endereço, cartão da estratégia de saúde da família e comprovante de escolaridade.
Após o cadastro, o processo conta ainda com a etapa da prova objetiva, prevista para o dia 16 de fevereiro de 2020, com duração de 4 horas. A avaliação vai conter 50 questões das áreas de matemática, língua portuguesa, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Os profissionais selecionados vão exercer a função em uma das diversas localidades do município, com jornada semanal de 40 horas e salário de R$ 1.250,00.

SOBRE AS VAGAS

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
  • Vagas: 36 + cadastro reserva
  • Requisitos: Ensino Médio Completo e residir na área de abrangência da Unidade de Saúde
  • Salário: 1.250,00
  • Carga horária: 4 horas/semana
*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene
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