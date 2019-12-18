Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
2020

300 vagas de emprego abertas em hospital geriátrico do ES

O processo seletivo irá contratar profissionais como enfermeiros, nutricionistae auxiliar administrativo para atuar ainda no primeiro semestre de 2020; os interessados podem se inscrever online
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2019 às 11:28

Publicado em 18 de Dezembro de 2019 às 11:28

Hospital da MedSênior Crédito: Medsênior/Divulgação

*Viviane Maciel

A empresa que presta serviços de saúde exclusivo para a terceira idade, MedSênior, iniciou o processo seletivo para a contratação de aproximadamente 300 profissionais para o quadro de colaboradores do primeiro hospital geriátrico do Espírito Santo.

> Procurando emprego? CLIQUE e participe do grupo de Whatsapp da GAZETA

O empreendimento que está sendo construído na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, deve entrar em operação ainda no primeiro semestre de 2020. As chances são para diversas funções como enfermeiros, técnicos de Enfermagem, farmacêutico, nutricionista, biomédico, psicólogo, fonoaudiólogo, secretária, auxiliar administrativo, telefonista, assistente de hotelaria, almoxarife, copeiro, entre outros.

Veja Também

Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalho de Viana

De pedreiro a diarista: semana começa com 605 vagas de emprego no ES

Os interessados devem se inscrever no site da empresa responsável pela seleção dos profissionais, a Kato Consultoria. No site os candidatos também encontram a relação de todos os cargos disponíveis e os requisitos necessários. As inscrições ficam abertas até que as vagas sejam preenchidas.

VEJA TODOS OS CARGOS

  • Supervisor de Enfermagem - UTI Geral
  • Auxiliar de Farmácia
  • Farmacêutico
  • Enfermeiro - Qualidade
  • Técnico em Enfermagem
  • Nutricionista Clínico
  • Técnico em Radiologia
  • Biomédico
  • Técnico em Gesso
  • Psicólogo
  • Fonoaudiólogo
  • Fisioterapeuta
  • Supervisor de Enfermagem
  • Supervisor de Enfermagem 
  • Enfermeiro - educação continuada
  • Enfermeiro - Centro Cirúrgico
  • Enfermeiro - Esterilização de Material
  • Enfermeiro - Radiologia
  • Enfermeiro - Pronto Socorro
  • Enfermeiro - UTI Geral
  • Enfermeiro - Internação
  • Técnico em Enfermagem - UTI Geral
  • Técnico em Enfermagem - Pronto Socorro
  • Técnico em Enfermagem - Radiologia
  • Técnico em Enfermagem - Esterilização de Material
  • Técnico em Enfermagem - Centro Cirúrgico
  • Assistente de Atendimento
  • Assistente Operacional ( Secretária )
  • Escriturário / Auxiliar
  • Auxiliar de Manutenção
  • Auxiliar Administrativo
  • Almoxarife
  • Analista de T.I
  • Assistente de Hotelaria
  • Copeiro
  • Auxiliar de informações - Hostess
  • Telefonista
  • Auxiliar de Transporte de pacientes
  • Analista de Recursos Humanos
  • Analista de Pessoal
  • Técnico em Segurança do Trabalho

Veja Também

Nossa Bolsa: governo anuncia 1.200 vagas para cursos de graduação em 2020

*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene
>Leia mais sobre Concursos & Empregos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A duplicação da BR 262 e os desafios das desapropriações
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados