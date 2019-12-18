300 vagas de emprego abertas em hospital geriátrico do ES

O empreendimento que está sendo construído na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, deve entrar em operação ainda no primeiro semestre de 2020. As chances são para diversas funções como enfermeiros, técnicos de Enfermagem, farmacêutico, nutricionista, biomédico, psicólogo, fonoaudiólogo, secretária, auxiliar administrativo, telefonista, assistente de hotelaria, almoxarife, copeiro, entre outros.