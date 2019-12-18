300 vagas de emprego abertas em hospital geriátrico do ES

*Viviane Maciel
A empresa que presta serviços de saúde exclusivo para a terceira idade, MedSênior, iniciou o processo seletivo para a contratação de aproximadamente 300 profissionais para o quadro de colaboradores do primeiro hospital geriátrico do Espírito Santo.
O empreendimento que está sendo construído na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, deve entrar em operação ainda no primeiro semestre de 2020. As chances são para diversas funções como enfermeiros, técnicos de Enfermagem, farmacêutico, nutricionista, biomédico, psicólogo, fonoaudiólogo, secretária, auxiliar administrativo, telefonista, assistente de hotelaria, almoxarife, copeiro, entre outros.
Os interessados devem se inscrever no site da empresa responsável pela seleção dos profissionais, a Kato Consultoria. No site os candidatos também encontram a relação de todos os cargos disponíveis e os requisitos necessários. As inscrições ficam abertas até que as vagas sejam preenchidas.
VEJA TODOS OS CARGOS
- Supervisor de Enfermagem - UTI Geral
- Auxiliar de Farmácia
- Farmacêutico
- Enfermeiro - Qualidade
- Técnico em Enfermagem
- Nutricionista Clínico
- Técnico em Radiologia
- Biomédico
- Técnico em Gesso
- Psicólogo
- Fonoaudiólogo
- Fisioterapeuta
- Supervisor de Enfermagem
- Supervisor de Enfermagem
- Enfermeiro - educação continuada
- Enfermeiro - Centro Cirúrgico
- Enfermeiro - Esterilização de Material
- Enfermeiro - Radiologia
- Enfermeiro - Pronto Socorro
- Enfermeiro - UTI Geral
- Enfermeiro - Internação
- Técnico em Enfermagem - UTI Geral
- Técnico em Enfermagem - Pronto Socorro
- Técnico em Enfermagem - Radiologia
- Técnico em Enfermagem - Esterilização de Material
- Técnico em Enfermagem - Centro Cirúrgico
- Assistente de Atendimento
- Assistente Operacional ( Secretária )
- Escriturário / Auxiliar
- Auxiliar de Manutenção
- Auxiliar Administrativo
- Almoxarife
- Analista de T.I
- Assistente de Hotelaria
- Copeiro
- Auxiliar de informações - Hostess
- Telefonista
- Auxiliar de Transporte de pacientes
- Analista de Recursos Humanos
- Analista de Pessoal
- Técnico em Segurança do Trabalho
*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene