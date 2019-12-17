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Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalho de Viana

Oportunidades para quem quer trabalhar com carteira assinada; interessados devem fazer o cadastro na agência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2019 às 14:51

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 14:51

Oportunidades para trabalhar como cozinheiro  Crédito: Pixabay
A Agência do Trabalho de Viana está com novas oportunidades de emprego a partir desta terça-feira (17). De acordo com a unidade, as chances são para os cargos de promotor de vendas, auxiliar de produção, cozinheiro, pintor industrial e mecânico diesel. 

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Para se candidatar a uma das vagas disponíveis é preciso apresentar documentos pessoais, comprovante de residência e currículo atualizado, na Sede da Agência do Trabalho de Viana, ao lado dos Correios, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

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Os interessados precisam levar os documentos pessoais (Carteira de Identidade, CPF e Carteira de Trabalho), comprovante de residência, cópia do currículo e certificados de cursos caso tenha.

CONFIRA AS VAGAS

  • Promotor de Vendas: Ensino Fundamental completo, não é necessária experiência, para atuar na área da Serra, Vila Velha e Cariacica;
  • Auxiliar de Produção: Experiência comprovada na função e Ensino Fundamental Completo;
  • Cozinheiro: Experiência comprovada na função e cursando ou ter concluído curso de Gastronomia;
  • Pintor Industrial: Ensino Fundamental Completo e experiência comprovada na função;
  • Mecânico Diesel: Ensino Fundamental Completo, necessária vivência na função com especialidade em carros pesados à diesel e disponibilidades de horário
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