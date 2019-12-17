Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalho de Viana

Para se candidatar a uma das vagas disponíveis é preciso apresentar documentos pessoais, comprovante de residência e currículo atualizado, na Sede da Agência do Trabalho de Viana, ao lado dos Correios, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.
Os interessados precisam levar os documentos pessoais (Carteira de Identidade, CPF e Carteira de Trabalho), comprovante de residência, cópia do currículo e certificados de cursos caso tenha.
CONFIRA AS VAGAS
- Promotor de Vendas: Ensino Fundamental completo, não é necessária experiência, para atuar na área da Serra, Vila Velha e Cariacica;
- Auxiliar de Produção: Experiência comprovada na função e Ensino Fundamental Completo;
- Cozinheiro: Experiência comprovada na função e cursando ou ter concluído curso de Gastronomia;
- Pintor Industrial: Ensino Fundamental Completo e experiência comprovada na função;
- Mecânico Diesel: Ensino Fundamental Completo, necessária vivência na função com especialidade em carros pesados à diesel e disponibilidades de horário