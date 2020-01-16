Cerveja Capixaba da marca Backer comercializada no Espírito Santo Crédito: Reprodução/Backer

Your browser does not support the audio element. Ministério da Agricultura encontra lote de cerveja contaminada no ES

As informações foram repassadas à reportagem de A Gazeta pelo superintendente do Ministério da Agricultura no Espírito Santo, Aureliano Nogueira.

"Os dados com notas fiscais estão sendo enviados pelos estabelecimentos, mas já foi identificada a presença do lote 1348 do rótulo Capixaba em um supermercado. O produto estava na prateleira, mas acreditamos que ele não tenha sido consumido" Aureliano Nogueira - Superintendente do Ministério da Agricultura no ES

O lote será encaminhado para Belo Horizonte, onde serão feitas as análises de laboratório para confirmar a existência de dietilenoglicol na bebida. Apesar de a bebida ter sido disponibilizada para venda, segundo o Ministério da Agricultura, não é possível afirmar que a cerveja tenha sido comprada por algum cliente do supermercado.

Peritos da Polícia Civil analisam amostra da cerveja Belorizontina, da Backer Crédito: Reprodução | Polícia Civil

"Conseguimos fazer uma ação preventiva e cautelar, e os estabelecimentos recolheram imediatamente após a nossa notificação. No caso deste supermercado foi feito até antes. Acredito que, por causa disso, essa cerveja não chegou a ser consumida", ressaltou.

A rede Carone informou que todos os lotes da cerveja Backer foram recolhidos das prateleiras assim que as primeiras notícias de contaminação foram divulgadas, antes mesmo da notificação do Ministério da Agricultura.

O Ministério da Agricultura não soube informar o volume de cervejas do lote contaminado que chegou ao Espírito Santo. As notas fiscais continuam sendo recolhidas para identificação dos lotes. Até o momento, foram identificados sete lotes com a presença de dietilenoglicol. Confira abaixo quais são:

Lotes da cerveja onde foi encontrada a substância dietilenoglicol Crédito: Divulgação/Ministério da Agricultura

ENTENDA O CASO

O engenheiro capixaba Luiz Felippe Teles Ribeiro é uma das vítimas contaminadas por dietilenoglicol. Ele está internado em um hospital de Belo Horizonte Crédito: Reprodução

VÍTIMAS DE INTOXICAÇÃO