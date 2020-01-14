Dietilenoglicol: saiba o que é a substância que contaminou cerveja em Minas Gerais

Peritos da Polícia Civil analisam amostra da cerveja Belorizontina, da Backer Crédito: Reprodução | Polícia Civil

O dietilenoglicol é um composto produzido dentro da indústria química como anticongelante. A substância é geralmente utilizada em motores de carro, para evitar o congelamento ou a fervura da água do radiador, mas também pode ser usada durante o processo de resfriamento na fabricação de cervejas.

"Na produção de cerveja, essa substância fica fora do processo de produção, em um recipiente, e só é usada no resfriamento da bebida, para evitar que a água usada na fabricação congele. É um tipo de composto que não deve entrar em contato com a cerveja" Luiz Carlos Cavalcanti - Presidente do Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo

Apesar de não ser proibido, o uso de dietilenoglicol no resfriamento de bebidas não é recomendado justamente porque a substância é altamente tóxica. Com isso, uma falha no processo pode ocasionar contaminação grave, como destaca o engenheiro químico e professor da Universidade de Vila Velha (UVV) Tiago Rohr.

"O dietilenoglicol é essencialmente tóxico, tem até mesmo a proibição de uso em alguns países. Não é um ingrediente que pode fazer parte da composição de bebidas ou alimentos em nenhuma concentração. Isso é uma falha grave no processo. Os efeitos que essa substância pode ter no organismo são extremamente graves, podendo levar à morte" Tiago Rohr - Engenheiro Químico e professor da UVV

EFEITOS NO CORPO

Cerveja Belorizontina da cervejaria Backer Crédito: Reprodução/Backer

No momento que o dietilenoglicol entra em contato com o corpo, o organismo começa a absorvê-lo. A partir daí, uma série de problemas podem ser desencadeados, principalmente relacionado aos rins, já que na metabolização da substância são gerados cristais que comprometem o trabalho renal.

"No início, a pessoa pode apresentar náuseas, vômitos e dores abdominais. Após o terceiro dia, começam a aparecer os problemas relacionados aos rins, como a diminuição significativa da quantidade de urina produzida, o que pode levar à insuficiência renal. Dependendo do organismo, esse quadro pode acabar evoluindo, apresentando distúrbios neurológicos, paralisia facial, perda de movimentos e até perda da visão", explica Cavalcanti.

Caso tenha algum destes sintomas, a pessoa deve procurar o médico. Se houve a ingestão da bebida, é importante que o paciente relate a quantidade e quando aconteceu. Isso vai ajudar os médicos no diagnóstico.

Técnicos do Ministério da Agricultura fecharam a fábrica da Backer nesta sexta-feira (10) Crédito: Lucas Ragazzi | TV Globo

O QUE DIZ A BACKER