Luiz Felippe está internado em um hospital de Belo Horizonte desde o dia 30 de dezembro. O estado é grave, porém estável Crédito: Reprodução

Luiz está internado na CTI do Hospital Unimed Contorno, na capital mineira. Ele não está em coma, mas não consegue abrir os olhos, segundo relato de amigos. Nesta segunda-feira (13), o capixaba chegou a responder a pequenos estímulos. O caso porém, segue sendo grave.

ENTENDA

Your browser does not support the audio element. Capixaba contaminado por cerveja em MG continua internado em estado grave

Cerveja Belo Horizontina Crédito: Divulgação | Backer

Amigos afirmam que o engenheiro começou a passar mal já nas vésperas do Natal, após, junto ao sogro, ingerir a cerveja Belorizontina, no bairro Buritis, onde mora. Os dois começaram a sentir enjoos, febre e fortes dores abdominais. No dia 30 de dezembro, Luiz foi encaminhado para um hospital de Belo Horizonte, onde permanece internado.

Já o sogro de Luiz, o bancário Paschoal Demartini Filho, de 55 anos, foi internado em um hospital em Juiz de Fora, na zona da Mata mineira. Ele não resistiu e morreu na última terça-feira (7). Ele é a primeira e única morte registrada pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais até agora.

Polícia instaura inquérito contra a empresa Backer, que produz a cerveja BelorizontinaFoto: Uarlen ValÃ©rio/O Tempo/Folhapress) Crédito: Uarlen Valério/ O Tempo/ Folhapress)

O QUE DIZ A BACKER

Por meio de nota, a Backer informou que "mantém o foco nos pacientes e em seus familiares". A empresa disse que prestará o suporte necessário e reiterou que não utiliza o a substância tóxica dietilenoglicol em nenhuma de suas etapas de produção. A Backer continua colaborando com o trabalho de investigação da polícia. Confira a nota completa: