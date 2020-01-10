Backer é fechada pelo Ministério da Agricultura por risco à saúde pública

Polícia instaura inquérito contra a empresa Backer, que produz a cerveja BelorizontinaFoto: Uarlen ValÃ©rio/O Tempo/Folhapress) Crédito: Uarlen Valério/ O Tempo/ Folhapress)

Em nota oficial divulgada no portal do órgão, a motivação para o fechamento da fábrica é o risco iminente à saúde pública. No mesmo ato de interrupção do funcionamento, o Ministério da Agricultura determinou ações de fiscalização para apreender produtos que ainda se encontram no mercado. Confira o trecho divulgado:

"Segundo a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, por meio de informação preliminar de 9 de janeiro de 2020, foi identificada a substância dietilenoglicol em amostras de cerveja pilsen, marca Belorizontina, lotes L1 1348 e L2 1348.

Auditores fiscais federais agropecuários - nas especialidades farmacêutica, química e de engenharia agronômica - prosseguem apurando as circunstâncias em que ocorreram a contaminação verificada pelas autoridades policiais nos lotes indicados, a fim de dar pleno esclarecimento à população dos fatos.

Análises laboratoriais seguem sendo realizadas nas amostras coletadas pela equipe de fiscalização das Superintendências Federais de Agricultura. Além disso, mais de 16 mil litros de cervejas foram apreendidos cautelarmente. Novas informações serão prestadas após os resultados das análises laboratoriais feitas pelo Mapa.

ENTENDA O CASO

Um laudo da Polícia Civil de Minas Gerais divulgado nesta quinta-feira, 09, apontou a presença da substância dietilenoglicol em garrafas da cerveja Belorizontina, da marca Backer, produzida na capital mineira. As investigações, conforme a corporação, continuam, mas existe a possibilidade de a substância estar relacionada à morte de uma pessoa e à internação de outras sete em hospitais da capital e Grande Belo Horizonte.

A análise foi feita em garrafas da bebida recolhidas na residências de pessoas contaminadas, no bairro Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte. Todas apresentaram insuficiência renal aguda e alterações neurológicas graves. A morte de um dos pacientes, morador de Ubá, na Zona da Mata, e que esteve no bairro Buritis, ocorreu na terça-feira, 7, em hospital de Juiz de Fora, na mesma região.

NO ESPÍRITO SANTO

Após suspeitas, pelo menos três redes de supermercados que atuam no Espírito Santo (Carone, Perim e Sam's Club) recolheram os produtos da marca que estavam em suas prateleiras no Estado. As garrafas dos estoques não fazem parte dos lotes que apresentaram problema, mas as empresas optaram por fazer a retirada por precaução.

O QUE DIZ A EMPRESA