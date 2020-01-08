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Mercadoria irregular

Cerveja vendida nas praias do ES é alvo de fiscalização da Secretaria da Fazenda

Operação Verão da Sefaz percorre o litoral capixaba e mira sonegação de impostos na venda da bebida, que vem da Bahia, sem arrecadação de ICMS pelo Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2020 às 16:53

Publicado em 08 de Janeiro de 2020 às 16:53

Calorão do verão faz com que consumo de cerveja aumente  Crédito: Ricardo Medeiros
Nesta época do ano as areias das praias capixabas estão disputadas e, para muita gente, o clima combina com cerveja, o que faz o consumo da bebida aumentar no verão. Mas o Fisco estadual está de olho na bebida que é comercializada no litoral do Espírito Santo e promete fechar o cerco contra a sonegação de impostos em sua venda.
A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) promove a Operação Verão", em que auditores da pasta estão percorrendo as praias para identificar possíveis problemas nas notas de mercadorias e no comércio. O subsecretário da Receita Estadual, Sérgio Pereira Ricardo, explica que o principal alvo é a cerveja que vem da Bahia e entra no Espírito Santo irregularmente, e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) não é recolhido de maneira devida. No Norte do Estado, inclusive, já foram apreendidos 550 fardos da bebida durante uma operação (leia mais sobre abaixo).

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Por causa do preço mais baixo, as bebidas são compradas na Bahia como se fossem para consumo no local. Porém, elas entram de maneira irregular no Espírito Santo e são destinadas para venda nos estabelecimentos aqui do Estado. Essa prática aumenta muito no verão e prejudica a arrecadação, contou o subsecretário da Receita Estadual.
Ainda de acordo com Sérgio Pereira Ricardo, as abordagens da operação vão acontecer rotineiramente até o final do verão e vão fiscalizar prioritariamente bares, quiosques, feiras e o comércio de rua nas cidades que recebem fluxo maior de visitantes.
Ele destacou que o cidadão também pode contribuir com a fiscalização desse tipo de produto exigindo a nota fiscal no momento da aquisição e denunciando possíveis irregularidades praticadas no comércio de bebida.

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APREENSÃO DE CERVEJA EM PONTAL DO IPIRANGA

Sefaz aprendeu 550 fardos de cerveja em Pontal do Ipiranga Crédito: Divulgação/Sefaz
A primeira ação da Operação Verão da Sefaz aconteceu no Pontal do Ipiranga, em Linhares, um dos balneários mais frequentados do Norte do Estado. No dia 30 de dezembro, auditores e policiais militares apreenderam 550 fardos de cerveja em lata em um depósito no local. A Sefaz informou que o responsável pelas bebidas não apresentou a documentação fiscal de compra da mercadoria que estava pronta para ser comercializada.

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