Cerveja vendida nas praias do ES é alvo de fiscalização da Secretaria da Fazenda

Calorão do verão faz com que consumo de cerveja aumente Crédito: Ricardo Medeiros

Nesta época do ano as areias das praias capixabas estão disputadas e, para muita gente, o clima combina com cerveja, o que faz o consumo da bebida aumentar no verão . Mas o Fisco estadual está de olho na bebida que é comercializada no litoral do Espírito Santo e promete fechar o cerco contra a sonegação de impostos em sua venda.

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) promove a Operação Verão", em que auditores da pasta estão percorrendo as praias para identificar possíveis problemas nas notas de mercadorias e no comércio. O subsecretário da Receita Estadual, Sérgio Pereira Ricardo, explica que o principal alvo é a cerveja que vem da Bahia e entra no Espírito Santo irregularmente, e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) não é recolhido de maneira devida. No Norte do Estado, inclusive, já foram apreendidos 550 fardos da bebida durante uma operação (leia mais sobre abaixo).

Por causa do preço mais baixo, as bebidas são compradas na Bahia como se fossem para consumo no local. Porém, elas entram de maneira irregular no Espírito Santo e são destinadas para venda nos estabelecimentos aqui do Estado. Essa prática aumenta muito no verão e prejudica a arrecadação, contou o subsecretário da Receita Estadual.

Ainda de acordo com Sérgio Pereira Ricardo, as abordagens da operação vão acontecer rotineiramente até o final do verão e vão fiscalizar prioritariamente bares, quiosques, feiras e o comércio de rua nas cidades que recebem fluxo maior de visitantes.

Ele destacou que o cidadão também pode contribuir com a fiscalização desse tipo de produto exigindo a nota fiscal no momento da aquisição e denunciando possíveis irregularidades praticadas no comércio de bebida.

APREENSÃO DE CERVEJA EM PONTAL DO IPIRANGA

Sefaz aprendeu 550 fardos de cerveja em Pontal do Ipiranga Crédito: Divulgação/Sefaz