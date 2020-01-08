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Imposto de Renda: 3 mil receberão restituição no ES por declarações de 12 anos

Receita abriu consulta nesta quarta-feira (08) de lote residual relativo a contribuintes que estavam na malha fina de 2008 a 2019, mas regularizaram suas pendências com o Fisco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2020 às 11:37

Publicado em 08 de Janeiro de 2020 às 11:37

Receita Federal: dinheiro poderá ser retirado a partir do dia 15 de janeiro Crédito: Arquivo/Agência Brasil
Receita Federal abriu nesta quarta-feira (8) a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física de janeiro.  No Espírito Santo, 3.395 pessoas receberão a restituição de R$ 13.542.775. O valor é relativo a declarações de 2008 a 2019 de contribuintes estavam na malha fina, mas regularizaram as pendências com o Fisco. O dinheiro será depositado nas contas informadas na declaração no próximo dia 15.
A lista com os nomes está disponível no site da Receita na internet - receita.economia.gov.br. A consulta também pode ser feita pelo Receitafone, no número 146. Há ainda a opção de acessar a lista no aplicativo para tablets e smartphones do órgão, que permite o acompanhamento das restituições.

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As restituições terão correção de 4,77%, para o lote de 2019, a 113,05%, para o lote de 2008. Em todos os casos, os índices têm como base a taxa Selic (juros básicos da economia) acumulada entre a entrega da declaração até este mês.
O contribuinte que não receber a restituição deverá ir a qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para os telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para ter acesso ao pagamento. 
(Com informações da Agência Brasil)

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