13,8 mil contribuintes do ES estão na malha fina do Imposto de Renda

Receita Federal: é preciso consultar a situação da declaração de Imposto de Renda Crédito: Arquivo/Agência Brasil

A data limite para a declaração do Imposto de Renda acabou há mais de sete meses, mas ainda há 13,8 mil capixabas na malha fina. A Receita Federal diz que a maioria dos casos é de omissão de rendimentos de titular e de seus dependentes. Também há grande incidência de despesas médicas elevadas.

O auditor fiscal e delegado-adjunto da Receita Federal no ES, Ivon Pontes Schayder, afirma que é importante que os contribuintes verifiquem se estão nessa lista. Orientamos que pesquisem no site da Receita Federal o que diz o extrato de suas declarações. Caso verifiquem erros ou divergências, retifiquem duas declarações. Confira clicando aqui

Desde maio, está disponível no sistema da Receita Federal a consulta para o contribuinte saber a situação da declaração: se ela está na malha fina ou se o valor a restituir está liberado.

Caso o contribuinte identifique no sistema e-CAC que está na malha fina, ele pode fazer a correção na declaração antes de ser notificado pela Receita. O prazo para fazer as retificações é de um ano.

Se não houver erro na declaração, e a pessoa tiver todos os documentos comprobatórios de suas atividades, basta aguardar intimação oficial do Fisco ou agendar pela internet o atendimento numa unidade da Receita Federal, a fim de apresentar esses documentos e antecipar a análise de sua declaração.

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