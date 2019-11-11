Governo federal reduz imposto para empresário contratar jovens

Sim. O Ministério da Economia vai reduzir a correção de ações trabalhistas pela metade. Os valores devidos por uma empresa - como FGTS até horas extras, entre outras dívidas com o trabalhador - são hoje atualizados pelo indicador IPCA-E, que é baseado na inflação oficial, mais 12% ao ano. O governo propôs manter este índice de inflação, mas alterar o outro componente, para os juros da poupança. Com essa mudança, estima-se uma economia de R$ 37 bilhões para as empresas estatais em cinco anos. Isso porque o passivo que elas têm é de R$ 58,7 bilhões de débitos trabalhistas no estoque. Com o índice atual, em cinco anos esse valor cresceria em mais R$ 64 bilhões. Com a alteração, haverá uma redução do crescimento do custo para R$ 26 bilhões, economia de R$ 37 bilhões.