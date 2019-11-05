Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ponto a ponto

Entenda o pacotão do governo para criar empregos e ajustar as contas

Entre as propostas estão a que aumenta o número de empregados nas micro empresas e a que permite a redução do salário e jornada de trabalho dos servidores. Há ainda a proposta de reduzir a multa do FGTS de 40% para 20%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2019 às 12:40

Publicado em 05 de Novembro de 2019 às 12:40

O Pacote de Emprego deve ser apresentado pelo governo na quinta-feira (7) Crédito: Dilgação
O governo federal anuncia na tarde desta terça-feira (5) vários pacotes de reformas e medidas para equilibrar as contas públicas e estimular a economia. Entre as medidas estão Propostas de Emenda à Constituição (PECs) que reduz salários e jornada de trabalho dos servidores públicos e aumenta a parcela dos royalties do petróleo para Estados e municípios. 
ministro da Economia, Paulo Guedes, vem tratando as mudanças como agenda de transformação do Estado e é a principal ação econômica do governo depois de concluída a reforma da Previdência.
O anúncio vai ser dividido em duas partes: a primeira acontece no Senado, onde serão apresentados detalhes da PEC do Pacto Federativo, da PEC emergencial (ou dos gatilhos) e a PEC dos Fundos.

Veja Também

Governo federal prevê abertura de empresas em 2 horas, diz Uebel

Outro grupo de medidas deve ser apresentado já nos próximos dias: a PEC da reforma administrativa, prevista para ser divulgada na quarta-feira (6) na Câmara dos Deputados; o Pacote de Emprego, previsto para quinta-feira (7); o texto da reforma tributária, que deve ser apresentado nos próximos dias; e o programa de aceleração de privatizações, também não tem data definida para ser detalhada.

CONHEÇA CADA PROPOSTA

PEC do Pacto Federativo
Quando vai ser apresentada? Nesta terça-feira (5).
Principais pontos: a PEC prevê a redistribuição de recursos com Estados e municípios. A ideia é descentralizar o dinheiro que fica em Brasília, repassando para os outros entes .
A nova divisão considerará, principalmente, os royalties do petróleo. O governo federal quer que, no futuro, estados e municípios fiquem com 70% da arrecadação dos recursos e a União com os demais 30%. Hoje a distribuição acontece da forma inversa: 70% da União e 30% para Estados e municípios. Essa mudança deve injetar R$ 400 bilhões em 15 anos nos cofres públicos estaduais e municipais.
Outra mudança é na regra que determina percentuais fixos da receita com os gastos com saúde e educação. A proposta é que exista uma regra única para as duas áreas, dando maior liberdade para o gestor definir o que é prioridade.
PEC emergencial
Quando vai ser apresentada? Nesta terça-feira (5).
Principais pontos: o objetivo desta proposta é cortar despesas obrigatórias - aliviando, assim, as contas públicas num curto prazo. Entre as medidas, está a possibilidade de redução de jornada de trabalho e salário dos servidores públicos.
Pelo texto, tal possibilidade só entrará em prática se as administrações (municipais, estaduais, ou da União) não conseguirem cumprir as regras fiscais, o que liberaria o gatilho para as reduções.
PEC dos fundos
Quando vai ser apresentada? Nesta terça-feira (5).
Principais pontos: a proposta é liberar R$ 220 bilhões que estão parados em mais de 280 fundos públicos. O dinheiro seria utilizado para abater a dívida pública, que atualmente é de R$ 5,5 trilhões.
A reformulação pretende poupar os fundos do Centro-Oeste, Norte e Nordeste, utilizando o dinheiro dessas regiões para o investimento em infraestrutura. Especialistas acreditam que não há clima político para tal proposta.
PEC da reforma administrativa
Quando vai ser apresentada? Na quarta-feira (6).
Principais pontos: o texto deve modernizar as regras do funcionalismo público. O governo pretende rever o modelo de estabilidade dos novos servidores - ela só aconteceria após 10 anos de trabalho; hoje acontece depois de 3 anos na função.

Veja Também

No ES, economistas defendem revisão de gastos e reforma administrativa

Também está prevista a reestruturação de carreiras, acabando com algumas funções obsoletas como datilógrafo e ascensorista. A PEC não prevê a demissão de nenhum servidor. O fim das funções aconteceria após a aposentadoria dos servidores que hoje ocupam esses cargos.
O mesmo texto prevê o fim de férias de dois meses do judiciário e o fim da licença especial de três meses que hoje os servidores têm direito quando vão fazer algum curso fora do país. O documento também encerra a progressão por tempo de serviço. As promoções só acontecerão por mérito.
Pacote de emprego
Quando vai ser apresentada? Na quinta-feira (7).
Principais pontos: prevê desonerar, temporariamente, a folha de pagamento. Para a contratação de jovens e pessoas acima de 55 anos serão zeradas as contribuições para a Previdência Social, Sistema S e salário-educação. O FGTS deve cair de 8% para 2%, segundo técnicos. A multa do Fundo de Garantia vai cair de 40% para 20% nesses novos contratos chamados de "Trabalho Verde e Amarelo".
Os benefícios valem por dois anos e os empregadores não poderão se aproveitar dela para substituir funcionários atuais.
Também está prevista a criação de várias categorias de Microempreendedor Individual (MEI) para atender diferenciados modelos de negócio. A faixa da alíquota de impostos deve variar entre 5% (percentual atual dos MEIs) e 11%.

Veja Também

Taxa de desemprego fica em 11,8% no trimestre até setembro

O limite anual de faturamento dos MEIs, hoje limitado a R$ 81 mil, também deverá ser ampliado. Da mesma forma, o número de empregados permitidos passa de um para três.
Por fim, será apresentado um programa de microcrédito voltado para a população de baixa renda.
Reforma tributária
Quando vai ser apresentada? Nos próximos dias, ainda sem data definida.
Principais pontos: a primeira medida será a unificação do PIS/Cofins, primeiro passo para a criação de um imposto que substituirá os tributos federais por um só. O texto deve ser incorporado aos projetos que tramitam na Câmara e no Senado.

Veja Também

No ES, autor de proposta da reforma tributária defende união de ideias

Programa de aceleração das privatizações
Quando vai ser apresentada? Nos próximos dias, ainda sem data definida.
Principais pontos: é um projeto de lei para criar uma espécie de pista rápida para destravar a venda das estatais. Porém, ainda não há mais detalhes de como funcionará este mecanismo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato
Imagem de destaque
Trump concorda com cessar-fogo de 15 dias com Irã e diz que Estreito de Ormuz será reaberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados