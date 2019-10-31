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Pnad

Taxa de desemprego fica em 11,8% no trimestre até setembro

Total de desempregados recua, porém país ainda tem 12,5 milhões de pessoas desocupadas, gente que busca mas não acha trabalho formal nem informal

Publicado em 31 de Outubro de 2019 às 11:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2019 às 11:40
Carteira de trabalho: desemprego no país ainda é desafio Crédito: Marcello Casal/Agência Brasil
taxa de desocupação no Brasil ficou em 11,8% no trimestre encerrado em setembro, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta quinta-feira, 31, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Em igual período de 2018, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 11,9%. No trimestre até agosto deste ano, a taxa foi de 11,8%.
A renda média real do trabalhador foi de R$ 2.298 no trimestre encerrado em setembro. O resultado representa alta de 0,1% em relação ao mesmo período do ano anterior.
A massa de renda real habitual paga aos ocupados somou R$ 210,424 bilhões no trimestre até setembro, alta de 1,8% ante igual período do ano anterior.

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