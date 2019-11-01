Governo federal prevê abertura de empresas em 2 horas, diz Uebel

Paulo Uebel, secretário Especial de Desburocratização Crédito: Fernando Madeira

Em visita ao Espírito Santo , na tarde desta sexta-feira (1º), o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Paulo Uebel, afirmou que o governo tem como uma de suas metas para 2022 fazer com que novas empresas possam ser abertas em até duas horas. Mas, para que isso ocorra, eliminar o excesso de burocracia e digitalizar os serviços públicos serão fundamentais, segundo ele.

Meta é abrir todas os tipos de empresas do Brasil em menos de duas horas. A partir deste mês já será possível abrir matriz e filial em todos os Estados de forma simultânea em uma única junta comercial. São mudanças como ter segurança jurídica, mais previsibilidade e ambiente de negócios menos hostil que vão melhorar o país", defendeu.

O secretário veio a Vitória participar do 7° Fórum Liberdade e Democracia, que aconteceu no Centro de Convenções. Em discurso a empresários, enfatizou que a burocracia do país tem gerado uma insegurança jurídica muito grande. Uebel usou o exemplo do licenciamento ambiental, que em alguns casos, para projetos simples, demora anos para ser concedido.

Depende muito do burocrata que está com aquele processo em mãos. Para conseguir uma licença ambiental, pode levar um dia ou nunca sair. A administração pública tem que ser impessoal e ajudar a todos da mesma forma, afirmou.

Segundo o secretário, como consequência de um ambiente burocrático e das amarras que o Brasil tem hoje, surgiu a dificuldade de fazer negócios e de empreender.

"O incentivo que o país tem para as empresas não é para elas apresentarem um bom serviço para o consumidor, mas para estarem mais perto dos políticos, do Estado, o que incentiva o comportamento corrupto, apontou.

Além da abertura de empresas em até duas horas, foram estabelecidas outras metas para serem alcançadas até 2022. Entre elas está a de digitalizar todos os serviços públicos da União. Já mapeamos mais de 3 mil serviços. Desde janeiro digitalizamos mais de 450, mas a meta é que 100% seja digitalizado, apontou.

Outra meta do Ministério da Economia é integrar todas as bases de dados do governo federal para qualificar as tomadas de decisões.

Fórum Liberdade e Democracia Crédito: Fernando Madeira

ESTADO EFICIENTE

Durante sua passagem por Vitória, Uebel também apontou que um Estado eficiente é aquele que entrega aquilo que se propõe e, para isso, disse que é preciso deixar de atuar em algumas áreas. "Seremos um Estado que não vai atuar em todas as frentes e tentar ser empresário, mas que vai fazer os serviços básicos. O Estado brasileiro perdeu o foco e ficou inchado", afirmou.

O secretário especial ainda apontou que o governo está trabalhando em algumas frentes para que isso se realize, como a desestatização.

"Sair de áreas consideradas estratégicas e abrir mão de cargos significa que estamos dando foco ao processo. Outra parte desse processo é a abertura de mercado, precisamos ter menos barreiras a entrada de produtos e serviços. Também necessitamos aumentar a produtividade do país para tirar algumas das amarras que prendem o Brasil", expôs.

PACTO FEDERATIVO

Outro ponto abordado pelo secretário especial foi o pacto federativo. Segundo Uebel, ele precisa ser revisto para fazer com que os serviços cheguem mais perto da população com uma melhor redistribuição de recursos.

FINANCIAMENTOS

O secretário especial do Ministério da Economia afirmou que rever os financiamentos feitos pelo governo é fundamental para reduzir as distorções e as regras que emperram a abertura e crescimento das empresa no país. A base da democracia é ter regras conhecidas, nós não conhecemos boa parte delas. Além disso, o modelo de concessão de financiamentos precisa ser revisto.

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