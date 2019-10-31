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Em Vitória

No ES, Maia critica altos salários de servidores em início de carreira

O presidente da Câmara destacou que há funcionários públicos que começam ganhando muito mais do que quem está na iniciativa privada e defendeu que isso seja revisto

Publicado em 31 de Outubro de 2019 às 18:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2019 às 18:14
Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em evento em Vitória Crédito: Fernando Madeira
O presidente da Câmara dos DeputadosRodrigo Maia, criticou as carreiras que recebem um alto salário logo no início da contratação. Ele destaca que profissionais já iniciam no serviço público com salários superiores ao pago por empresas privadas, o que gera um rombo nos cofres do governo.
Durante o 7° Fórum Liberdade e Democracia, que acontece em Vitória, nesta quinta-feira (31), Maia enfatizou que é preciso haver uma mudança dentro da carreira pública. "Hoje em cinco anos o funcionário chega a ganhar R$ 30 mil por mês nas repartições e órgãos públicos. Na minha avaliação, ele só poderia ter esse salário se trabalhasse por 20 anos", comentou.

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De acordo com Maia, os servidores já entram no funcionalismo público ganhando o teto salarial e vão incrementado ele com benefícios. "Hoje um servidor ganha três vezes mais do que um funcionário do setor privado, isso precisa ser revisto", enfatizou.
Ainda segundo ele, em termos de redução de gastos, a Câmara precisa vender os apartamentos que tem em Brasília e que são usados pelos deputados. "Esse dinheiro deve ser usado para investir. Eu defendo que a Câmara se desfaça desses imóveis", contou.

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