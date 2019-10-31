Maia diz em evento no ES que ele e Bolsonaro 'amadureceram'

Maia está no Estado participando do 7° Fórum Liberdade e Democracia, que acontece em Vitória. No começo do mandato, ele e Bolsonaro divergiram por diversas vezes devido a diferenças de opinião, durante fala de início no evento. Mas, de acordo com Maia, "ambos amadurecem" nesse período de governo.

O diálogo entre Câmara e governo foi por vezes turbulento, inclusive com derrubada pela Casa de vetos do presidente da República na lei de abuso de autoridade. Em agosto, o líder da Câmara chegou a dizer que "Bolsonaro é produto de nossos erros", em um evento da Fundação Lemann, em São Paulo.