Maia diz em evento no ES que ele e Bolsonaro 'amadureceram'

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, em visita ao Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (31), afirmou que houve amadurecimento por parte do presidente da República, Jair Bolsonaro, e dele nesses primeiros dez meses de governo.
Maia está no Estado participando do 7° Fórum Liberdade e Democracia, que acontece em Vitória. No começo do mandato, ele e Bolsonaro divergiram por diversas vezes devido a diferenças de opinião, durante fala de início no evento. Mas, de acordo com Maia, "ambos amadurecem" nesse período de governo.
O diálogo entre Câmara e governo foi por vezes turbulento, inclusive com derrubada pela Casa de vetos do presidente da República na lei de abuso de autoridade. Em agosto, o líder da Câmara chegou a dizer que "Bolsonaro é produto de nossos erros", em um evento da Fundação Lemann, em São Paulo.
Já em coletiva à imprensa em Vitória nesta quinta, em relação ao episódio envolvendo o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que afirmou que se a esquerda radicaliza a resposta poderia ser via um novo AI-5, Maia disse que a sua nota já era "auto explicativa". O comentário do filho do presidente foi feito em entrevista à jornalista Leda Nagle, em canal no Youtube, e o presidente da Câmara divulgou nota na manhã desta quinta-feira dizendo que as declarações eram "repugnantes" e que apologia à ditadura é passível de punição.
Maia participará de um debate com o governador Renato Casagrande e com o deputado federal Felipe Rigoni, ambos do PSB. O debate é mediado pela colunista de A Gazeta Beatriz Seixas.