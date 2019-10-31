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Declaração

Eduardo diz que se esquerda radicalizar resposta pode ser 'um novo AI-5'

O filho do presidente fez a afirmação em entrevista à jornalista Leda Nagle

Publicado em 31 de Outubro de 2019 às 12:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2019 às 12:38
Eduardo Bolsonaro publicou foto ao lado de escultura na entrada do prédio da ONU, em Nova York Crédito: Twitter Eduardo Bolsonaro
O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) diz que se a esquerda brasileira "radicalizar", uma resposta pode ser "via um novo AI-5".
A afirmação foi feita em entrevista à jornalista Leda Nagle, realizada na segunda (28) e publicada nesta quinta (31), no canal dela no YouTube.

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"Tudo é culpa do Bolsonaro, percebeu? Fogo na Amazônia, que sempre ocorre nessa estação, culpa do Bolsonaro. Óleo no Nordeste, culpa do Bolsonaro. Daqui a pouco vai passar esse óleo, tudo vai ficar limpo e aí vai vir uma outra coisa, qualquer coisa e será culpa do Bolsonaro", seguiu.
"Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada", afirmou o parlamentar, filho do presidente Jair Bolsonaro.
"O que faz um país forte não é um Estado forte. São indivíduos fortes. A conjectura não tem que ser futura, ela tem que ser presente. Quem é o presidente dos Estados Unidos agora? É o Trump. Ele se dá bem com o Bolsonaro? Se dá muito bem. Então vamos aproveitar isso aí", continuou.

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