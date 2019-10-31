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Em Vitória

Em meio à polêmica sobre ditadura, Rodrigo Maia cumpre agenda no ES

Presidente da Câmara não quis comentar declaração de Eduado Bolsonaro sobre uma volta do AI-5. Mas, em nota, disse que os comentários foram 'repugnantes'

Publicado em 31 de Outubro de 2019 às 15:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2019 às 15:40
Rodrigo Maia ao lado de Renato Casagrande e Felipe Rigoni, em evento mediado por Beatriz Seixas Crédito: Vinícius Valfré
O presidente da Câmara dos DeputadosRodrigo Maia (DEM-RJ), está no Espírito Santo, nesta quinta-feira (31), onde participa do 7° Fórum Liberdade e Democracia, que acontece em Vitória.
Maia não quis comentar a polêmica declaração sobre ditadura militar feita pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ). Disse que já havia se manifestado por nota. Em entrevista à jornalista Leda Nagle, em um canal no Youtube, Eduardo defendeu um "novo AI-5", caso a esquerda se radicalize.
Na nota, Maia considerou "repugnantes" e passíveis de punição os comentários do filho do presidente Jair Bolsonaro (PSL).
"A apologia reiterada a instrumentos da ditadura é passível de punição pelas ferramentas que detêm as instituições democráticas brasileiras. Ninguém está imune a isso. O Brasil jamais regressará aos anos de chumbo", diz trecho da nota.
Rodrigo Maia participará de um debate com o governador Renato Casagrande e com o deputado federal Felipe Rigoni, ambos do PSB. O debate é mediado pela colunista de A Gazeta Beatriz Seixas.

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