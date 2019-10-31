Em meio à polêmica sobre ditadura, Rodrigo Maia cumpre agenda no ES

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), está no Espírito Santo, nesta quinta-feira (31), onde participa do 7° Fórum Liberdade e Democracia, que acontece em Vitória.
Maia não quis comentar a polêmica declaração sobre ditadura militar feita pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ). Disse que já havia se manifestado por nota. Em entrevista à jornalista Leda Nagle, em um canal no Youtube, Eduardo defendeu um "novo AI-5", caso a esquerda se radicalize.
"A apologia reiterada a instrumentos da ditadura é passível de punição pelas ferramentas que detêm as instituições democráticas brasileiras. Ninguém está imune a isso. O Brasil jamais regressará aos anos de chumbo", diz trecho da nota.
Rodrigo Maia participará de um debate com o governador Renato Casagrande e com o deputado federal Felipe Rigoni, ambos do PSB. O debate é mediado pela colunista de A Gazeta Beatriz Seixas.