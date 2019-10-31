Em meio à polêmica sobre ditadura, Rodrigo Maia cumpre agenda no ES

Rodrigo Maia ao lado de Renato Casagrande e Felipe Rigoni, em evento mediado por Beatriz Seixas

"A apologia reiterada a instrumentos da ditadura é passível de punição pelas ferramentas que detêm as instituições democráticas brasileiras. Ninguém está imune a isso. O Brasil jamais regressará aos anos de chumbo", diz trecho da nota.