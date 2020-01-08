Governo do ES descarta reduzir imposto sobre a gasolina

Posto de Gasolina: temor que conflito internacional provoque alta nos preços Crédito: Ricardo Medeiros

Nesta terça-feira (7), o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender que os Estados reduzam o imposto para evitar uma disparada nos valores dos combustíveis cobrados nos postos com a crise entre Estados Unidos e Irã. Após o ataque à um general iraniano, o preço do Brent, referência para o barril de petróleo, chegou a US$ 70, o valor mais alto desde setembro do ano passado.

Segundo o governo federal, aproximadamente um terço do preço dos combustíveis que é cobrado na bomba é composto por impostos estaduais. Bolsonaro chegou a citar o caso do Rio de Janeiro, onde essa parcela é de 30%.

No Espírito Santo, 27% do preço pago pelos motoristas é ICMS. O recurso obtido dessa fonte representa 14% de toda a arrecadação do Estado. Por isso Rogélio vê com dificuldades uma redução da alíquota.

Secretário de Estado da Fazenda, Rogélio Pegoretti Crédito: Tati Beling/Ales

"Temos compromisso, o governo tem nota A na gestão fiscal desde 2012, e não podemos tomar medidas populistas sem responsabilidade fiscal. O Estado usa esse dinheiro para execução de políticas públicas como o pagamento de salários de professores, médicos, policias, medicamentos nos hospitais, transporte escolar, entre outras", disse o secretário.

Pegoretti afirmou que todo o país está preocupado com o eventual aumento do combustível, que já está com valor recorde, para que a população não seja onerada. Mas sugeriu que o governo reduza os impostos federais sobre os combustíveis para conter essa alta.

"Quem tem a competência de atuar nos preços é a União. Não concordo que a União queira terceirizar para os estados a solução de um problema que ela esta criando" Rogélio Pegoretti - Secretário da Fazenda do ES

Ele apontou que os impostos federais atuam sobre toda a cadeia e, por isso, têm um peso maior do que os estaduais. "Se houver alta no preço dos combustíveis, principalmente a Petrobras aumentaria a margem de lucro dela."



SEM COMUNICAÇÃO FORMAL

A despeito das declarações do presidente, os secretários de Fazenda dos Estados afirmam que não foram formalmente procurados pelo governo e que o assunto tampouco deve estar na pauta da próxima reunião extraordinária do Comsefaz (Conselho dos Secretários Estaduais da Fazenda), marcada para 21 de janeiro, em Brasília.

Fontes do Ministério da Economia dizem que a área técnica do governo não deve fazer uma proposta formal aos Estados para que reduzam suas alíquotas. Jair Bolsonaro já criticou governadores por não apoiarem a ideia. "No fim, quem paga o pato sou eu", reclamou.

