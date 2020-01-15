Cerveja Capixaba é a versão da Belorizontina feita pela cervejaria Backer para o Espírito Santo Crédito: Reprodução/Backer

Your browser does not support the audio element. Capixaba e Belorizontina são a mesma cerveja da Backer, só muda o rótulo

As cervejas Belorizontina e Capixaba, que tiveram lotes contaminados pela substância tóxica dietilenoglicol , são a mesma bebida. De acordo com a Backer, fabricante das cervejas, apenas o rótulo é diferente. Ambas, porém, são vendidas no Espírito Santo.

"A Belorizontina e a Capixaba são a mesma cerveja, feitas no tanque número 10, que está sendo investigado pela Polícia Civil. Elas só recebem rótulos diferentes, mas são a mesma, é isso", declarou Paula Lebbos, CEO da cervejaria Backer.

CEO da Backer pediu que a Belorizontina e a Capixaba não sejam consumidas Crédito: Reprodução/Backer

A contaminação é apontada como a principal causa de duas mortes e 17 internações, todos os casos em hospitais de Minas Gerais. Até que a investigação seja concluída, a Backer pediu que as pessoas não bebam nenhum dos rótulos.

"Não bebam nem a Belorizontina e nem a Capixaba, qualquer que sejam os lotes. Eu não sei o que está acontecendo, então eu peço que não bebam até que a investigação seja concluída" Paula Lebbos - CEO da cervejaria Backer

A CEO reafirmou que a Backer não usa dietilenoglicol no processo de resfriamento e que nunca adquiriu a substância. A cervejaria aguarda a investigação da Polícia Civil para explicar como a contaminação aconteceu. "Temos 70 tanques na cervejaria e, em todos eles, utilizamos o monoetilenoglicol para resfriamento. A Backer nunca comprou dietilenoglicol", destacou.

Polícia investiga a contaminação em tanque de cerveja da Backer Crédito: Uarlen Valério/ O Tempo/ Folhapress)

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