Edilson e Luiz Felippe Crédito: Arquivo pessoal

O estado de saúde de Luiz Felippe Teles Ribeiro, de 37 anos, um dos 10 contaminados pela substância dietelenogicol encontrada em amostras da cerveja Belorizontina, da cervejaria Backer, em Minas Gerais, continua gravíssimo e instável.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta nesta manhã de domingo (12), o amigo de Luiz, Edilson Júnior, contou que familiares continuam a acompanhar de perto ao estado de saúde de Luiz Felippe e que o paciente ainda inspira cuidados. Ele recebe três visitas por dia, em Belo Horizonte.

Your browser does not support the audio element. Capixaba contaminado por cerveja continua em estado gravíssimo, diz amigo

Luiz Felippe está fazendo hemodiálise, não abre os olhos, teve as pernas e os braços paralisados, sofreu paralisia facial e teve parte do sistema neurológico afetado. Além disso, contraiu uma infecção hospitalar.

Ele também destacou que os amigos e familiares reforçam a campanha pedindo doações de sangue para Luiz Felippe. Quem puder ajudar, pode procurar a Vita Hemoterapia, no bairro Barro Preto, em Belo Horizonte, Minas Gerais. As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira (das 7h30 às 16h) e também aos sábados (8h às 13h). Todos os tipos sanguíneos são aceitos.

Amigos pedem por doação de sangue para Luiz Felippe, capixaba internado Crédito: Reprodução