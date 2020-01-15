Água usada na produção da cerveja Belorizontina estava contaminada

Água contaminada foi encontrada em diversos tanques da fábrica. Local está interditado pelo Ministério da Agricultura

Até o momento, seis lotes da Belorizontina foram contaminados, segundo Ministério da Agricultura

Ainda não é possível dizer como a contaminação aconteceu. O Ministério da Agricultura considera como hipóteses, por exemplo, o uso indevido do dietilenoglicol, sabotagem e vazamento do produto na água.