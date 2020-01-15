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Cervejaria Backer

Água usada na produção da cerveja Belorizontina estava contaminada

Segundo o Ministério da Agricultura, a contaminação aconteceu dentro da cervejaria. Diversos tanques da fábrica estavam contaminados

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 18:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2020 às 18:33
Água contaminada foi encontrada em diversos tanques da fábrica. Local está interditado pelo Ministério da Agricultura Crédito: Lucas Ragazzi | TV Globo
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) anunciou nesta quarta-feira (15) que a água usada na fabricação da cerveja Belorizontina estava contaminada com a substância dietilenoglicol. A contaminação aconteceu dentro da cervejaria Backer.
Segundo a pasta, diversos tanques da fábrica estavam contaminados pela substância tóxica. Até o momento, a presença de dietilenoglicol foi constatada em seis lotes da cerveja Belorizontina, e um da Capixaba, mesma cerveja da Backer, mas vendida com rótulo diferente no Espírito Santo. Os lotes são: L2-1354, L2-1348, L2-1348 (Capixaba), L2-1197, L2-1604, L2-1455, L2-1464.
Até o momento, seis lotes da Belorizontina foram contaminados, segundo Ministério da Agricultura Crédito: Rita Benezath
Ainda não é possível dizer como a contaminação aconteceu. O Ministério da Agricultura considera como hipóteses, por exemplo, o uso indevido do dietilenoglicol, sabotagem e vazamento do produto na água.

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PESSOAS INTERNADAS

Segundo a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, 17 pessoas foram internadas com a suspeita de terem sido intoxicadas por dietilenoglicol. Destas, duas morreram e um terceiro óbito segue sendo investigado pela Polícia Civil. Todas elas foram diagnosticadas com síndrome nefroneural, doença que pode ser provocada pela ingestão de dietilenoglicol e causa problemas renais e neurológicos. 
O capixaba Luiz Felippe Teles Ribeiro, 37 anos, é uma das vítimas intoxicadas pela substância. Ele está internado em estado grave em Belo Horizonte, cidade onde mora com a esposa. 
Água usada na produção da cerveja Belorizontina estava contaminada

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