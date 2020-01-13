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Investigações continuam

Lote contaminado da cerveja Capixaba estava na fábrica da Backer

Bebida, segundo a Polícia Civil mineira, é igual à vendida sob o rótulo Belorizontina, mas nela foram encontradas duas substâncias tóxicas

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 19:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 19:27
Cerveja Capixaba, fabricada pela Backer, também estava contaminada com substâncias tóxicas Crédito: Reprodução/Backer
De acordo com informações passadas pela Polícia Civil de Minas Gerais, o lote contaminado da cerveja Capixaba foi encontrado dentro da fábrica da Backer, em Belo Horizonte. A bebida é exatamente a mesma vendida sob o rótulo Belorizontina segundo a Polícia Civil mineira, mas apresentou, além do dietilenoglicol, uma segunda substância tóxica: o monoetilenoglicol.
Os primeiros detalhes da apreensão foram divulgados no início da tarde desta segunda-feira (13). No total, já são três lotes de cerveja contaminados: o L1-1348, o L2-1348 e, agora, o L2-1354. Em todos foram encontradas substâncias tóxicas suspeitas de terem causado a morte de um idoso e a internação de outras dez pessoas, entre elas um capixaba.

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Este número de vítimas, porém, ainda pode aumentar, já que, pelo menos, mais seis casos estão sendo investigados. As provas colhidas no final de semana são alicerce do nosso trabalho investigativo. Podemos afirmar a existência da síndrome nefroneural e a compatibilidade com a contaminação por dietilenoglicol, afirmou o delegado Wagner Pinto, chefe da PC de Minas Gerais.
Lote contaminado da cerveja Capixaba estava na fábrica da Backer
Além do lote da Capixaba encontrado na cervejaria, a investigação também recolheu garrafas lacradas nas casas de consumidores e em estabelecimentos comerciais. Encontramos as substâncias tóxicas em toda a cadeia, mas por enquanto não é possível avaliar se houve sabotagem, explicou o delegado.

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AS MEDIDAS ADOTADAS NO ES

Nesta segunda-feira (13), a Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) publicou uma portaria para que as vigilâncias sanitárias municipais vistoriem o comércio para impedir a venda dos dois lotes da Belorizontina, conforme orientação do Ministério da Agricultura. Agora, com a identificação da substância tóxica também em um lote do rótulo Capixaba, uma nova determinação será publicada nesta terça-feira (14), com o mesmo objetivo.
A Sesa também esclareceu que a rede assistencial de saúde recebeu orientações para o atendimento e na identificação dos pacientes, a respeito dos sintomas desencadeados pela contaminação. Assim como os profissionais já foram instruídos a notificar a secretaria em qualquer caso suspeito. Até esta tarde, porém, não havia tido nenhuma notificação no Estado.
Cerveja Belorizontina é a mesma vendida sob o rótulo Capixabas Crédito: Reprodução/Backer
Além disso, a pasta também informou que o Procon Estadual e a Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) estão conversando para tentar definir uma política de devolução para os clientes que tenham adquirido os rótulos envolvidos. Desde a semana passada, duas redes de mercados capixabas suspenderam a venda de todos os produtos da Backer.
A Gazeta voltou a entrar em contato com a cervejaria nesta segunda-feira (13) para saber o posicionamento da empresa diante dos novos avanços da investigação. Até o momento de publicação desta reportagem, porém, ainda não havia obtido retorno.

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