Vistoria vai verificar venda da cerveja Belorizontina em cidades do ES

Polícia instaura inquérito contra a empresa Backer, que produz a cerveja BelorizontinaFoto: Uarlen ValÃ©rio/O Tempo/Folhapress) Crédito: Uarlen Valério/ O Tempo/ Folhapress)

Para evitar que qualquer cerveja Belorizontina contaminada seja vendida no Espírito Santo , a Secretaria Estadual de Saúde (SESA) publicará uma portaria na próxima segunda-feira (13), para que as vigilâncias sanitárias municipais façam vistorias nos estabelecimentos comerciais e recolham as garrafas pertencentes aos lotes L1-1348 e L2-1348, envolvidos no caso.

A medida segue uma orientação do Ministério da Agricultura. Como não há rastreamento, não tem como saber se essas bebidas vieram para cá. A nossa medida, no entanto, é por precaução, já que o problema está bem restrito à região de Belo Horizonte, em Minas Gerais , explicou o coordenador Gilton Almada, do Comitê Operativo de Emergência da SESA.

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SAÚDE: ORIENTAÇÕES E SINTOMAS

Ainda de acordo com Almada, a SESA encaminhou aos municípios uma nota técnica emitida pelo governo mineiro. Apenas pedimos ao setor de saúde para que, se alguma pessoa apresentar os sintomas específicos, principalmente se advinda de Minas Gerais, notifique o caso para ajudar na investigação, esclareceu.

O coordenador também falou sobre o quadro clínico vinculado à possível contaminação. Começa com febre, enjoos e fortes dores abdominais. Com a evolução do problema, que acontece de forma lenta, a pessoa pode apresentar uma insuficiência renal e consequências neurológicas, que podem até causar cegueira, revelou.

MEDIDAS JÁ ADOTADAS

CAPIXABA EM ESTADO GRAVE

Entre as oito pessoas contaminadas pela substância tóxica está o capixaba Luiz Felippe Teles Ribeiro , de 37 anos. Natural de Marataízes, ele se mudou para Minas Gerais e está internado em estado grave em um hospital de Belo Horizonte. O sogro dele, Paschoal Demartini Filho, de 55 anos, é a vítima que morreu em decorrência da contaminação.

Os dois começaram a passar mal poucos dias antes do Natal, quando tomaram juntos a cerveja Belorizontina. A família e os amigos de Luiz Felippe pedem para que as pessoas colaborem doando sangue na Vita Hemoterapia, na capital mineira. Todos os tipos sanguíneos são aceitos e o local funciona em dias úteis (das 7h30 às 16h) e aos sábados (das 8h às 13h).

O QUE DIZ A CERVEJARIA

Acionada por A Gazeta, a cervejaria Backer informou que aguarda a conclusão das investigações e que está colaborando com as autoridades. Bem como afirmou que tem todo o interesse em esclarecer os fatos e que a substância dietilenoglicol não faz parte de nenhuma etapa do processo de fabricação de seus produtos. Confira abaixo a nota na íntegra: