Reportagem de A Gazeta não encontra cervejas da Backer em supermercados de Vitória

Em supermercado de Jardim da Penha, em Vitória, não há mais cervejas da Backer Crédito: A Gazeta

Após uma resolução do Ministério da Agricultura, que suspendeu a comercialização de todos os produtos da cervejaria Backer fabricados entre outubro de 2019 e 13 de janeiro de 2020, a reportagem de A Gazeta fez uma ronda em supermercados de Vitória na manhã desta terça-feira (14) e não encontrou cervejas da empresa mineira nas prateleiras.

A reportagem esteve em unidades de sete redes: OK Hipermercado, Carone, Extra Plus, Epa, Perim, Extrabom e Atacadão. Em todas elas, não foram encontrados nenhum produto da cervejaria mineira. Desde a última semana, alguns supermercados, como o Carone e o Perim, já tinham anunciado que recolheram as cervejas da Backer.

A Backer é investigada depois da morte de uma pessoa e a internação de outras dez que teriam consumido a cerveja Belorizontina, fabricada pela empresa de Minas Gerais.