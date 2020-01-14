Vigilância Sanitária de Cariacica vistoria supermercados depois de contaminação em cervejas da Backer Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Cariacica

Your browser does not support the audio element. Prefeituras fazem blitze em supermercados do ES para recolher cervejas Backer

A Backer é investigada depois da morte de uma pessoa e a internação de outras dez que teriam consumido a cerveja Belorizontina, fabricada pela empresa de Minas Gerais.

A Prefeitura de Cariacica relatou que a vigilância sanitária do município realizou, durante a manhã desta terça-feira (14), uma vistoria da comercialização dessas cervejas. De acordo com a equipe de fiscalização, nos supermercados onde eram vendidos os produtos não foram encontradas as cervejas. "Os próprios supermercados recolheram os produtos. A vigilância sanitária de Cariacica notificou os estabelecimentos para que não façam a comercialização até que haja a liberação do Ministério da Agricultura", diz a nota.

Na Serra, as grandes redes de supermercados, bares e restaurantes também foram instruídos pela vigilância sanitária para não venderem os produtos mencionados na resolução do Ministério da Agricultura. A Prefeitura da Serra também informou que a vigilância sanitária intensificou a fiscalização para orientar e apreender as cervejas. No entanto, até o momento, em nenhum dos locais fiscalizados foram encontrados os produtos.

Já a Prefeitura de Vitória disse que os técnicos da vigilância sanitária do município já percorreram o comércio no sábado, visitando as grandes redes de supermercados em vários pontos da Capital, sem encontrar os lotes da cerveja impedidos de serem comercializados.

"O órgão destaca ainda que a ação de fiscalização é uma rotina, realizada todos os dias, que vai continuar o monitoramento e que as denúncias devem ser feitas pelo telefone Fala Vitória 156", pontuou a Prefeitura de Vitória.

A equipe da vigilância sanitária de Vila Velha afirmou que monitora se há ou não a comercialização do produto no município. Até o presente momento não houve registro de ocorrência de apreensão do produto

CAPIXABA INTERNADO