Cervejas da Backer no ES serão analisadas pelo Ministério da Agricultura

Peritos da Polícia Civil analisam amostra da cerveja Belorizontina, da Backer Crédito: Reprodução | Polícia Civil

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) recolheu todos os rótulos das cervejas produzidas pela Backer e vendidas no Espírito Santo para realizar uma análise em laboratório. O objetivo é verificar se há presença de dietilenoglicol em lotes que chegaram no Estado.

Segundo o superintendente do Mapa no Espírito Santo, Aureliano Nogueira da Costa, amostras de todos os lotes serão encaminhadas para Belo Horizonte, Minas Gerais, onde a investigação está sendo realizada.

"Vamos coletar amostras de todos os lotes encontrados no Espírito Santo para que elas serão analisadas pelo Ministério. Em caso positivo para a existência de dietilenoglicol, será feita uma análise quantitativa, da concentração dessa substância. Os resultados devem ficar prontos em uma semana" Aureliano Nogueira - Superintendente do Ministério da Agricultura no ES

ÁGUA CONTAMINADA

Até o momento, a substância tóxica foi encontrada em seis lotes da Belorizontina e um da Capixaba, mesma cerveja da Backer, mas vendida com rótulo diferente no Espírito Santo. O lote da Capixaba estava lacrado, dentro da fábrica, e tinha como destino o ES, um dos principais consumidores dos produtos da cervejaria, segundo Aureliano.

"O Espírito Santo é um dos principais consumidores da cerveja Backer, que até criou uma versão da Belorizontina para atender o mercado capixaba. Como tem grande comercialização, o Ministério da Agricultura criou uma força-tarefa para notificar todos os estabelecimentos que vendem a marca no Estado para recolher os produtos disponíveis para venda", relatou.

CERVEJA RECOLHIDA

Em supermercado de Jardim da Penha, em Vitória, não há mais cervejas da Backer Crédito: A Gazeta

A força-tarefa teve início na última sexta-feira (10) e deu prazo para que os estabelecimentos recolhessem até hoje todos os produtos da Backer. Os lotes devem ser armazenados nas centrais de distribuição e estão impróprios para serem comercializados até a liberação do Ministério da Agricultura. O local que não cumprir a notificação será autuado.

"A partir de amanhã, oficialmente, nenhum estabelecimento pode ter cerveja da Backer, nenhum rótulo, nenhum lote. Se tiver, estará ilegal, sujeito a multa. Os rótulos não podem estar exposto e muito menos serem vendidos", ressaltou.

ENTENDA O CASO

O capixaba Luiz Felippe Ribeiro é uma das 17 pessoas internadas com suspeita de intoxicação por dietilenoglicol. Ele está em estado grave Crédito: Reprodução

Até quarta-feira (15), 17 casos e duas mortes estavam sendo investigados por suspeita de intoxicação por dietilenoglicol. Destes, quatro já foram confirmados, entre eles o do engenheiro capixaba Luiz Felippe Teles Ribeiro , 37 anos, que está internado em estado grave em Belo Horizonte, onde mora com a mulher.