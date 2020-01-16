Procon pede explicações à cervejaria Backer após mortes por contaminação

O Procon-SP notificou a cervejaria Backer nesta quarta (15) para que a empresa esclareça sobre a venda de seus produtos no estado de São Paulo. O pedido vem depois da morte de consumidores em Minas Gerais com uma doença que estaria relacionada à contaminação da cerveja Belorizontina.
Segundo a fundação, a empresa deverá informar se vendeu produtos de lotes com bebidas contaminadas, assim como outros produtos, para distribuidores, supermercados, atacadistas e outros estabelecimentos comerciais paulistas.
A Backer terá de esclarecer de que forma vendeu os produtos e, lojas físicas ou virtuais, e em quais quantidades.
O Procon solicitou que a cervejaria explique como será feito o recolhimento das bebidas e como restituirá os clientes. O prazo de resposta dado pela fundação para que a empresa responda é de 48 horas.
Na segunda-feira (13), o Ministério da Agricultura intimou a empresa suspeita da contaminação a realizar recall de todas as cervejas e chopes produzidas entre outubro de 2019 até hoje.