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Evolução

Zagueiro capixaba volta a correr e evolui após incêndio no CT do Flamengo

Prestes a completar 16 anos, o defensor capixaba Jhonata Ventura correu em volta de um dos campos do Ninho do Urubu na manhã desta quinta-feira (16) e compartilhou o feito nas redes sociais

Publicado em 16 de Janeiro de 2020 às 16:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2020 às 16:17
Jhonata Ventura voltou a correr após quase um ano do incêndio no CT do Flamengo, no Rio Crédito: Arquivo pessoal
Quase um ano após sobreviver ao incêndio que matou dez atletas da base do Flamengo no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, o jovem zagueiro capixaba Jhonata ventura, de 15 anos, deu mais um passo importante no processo de recuperação física para tentar voltar a jogar.
Na manhã desta quinta-feira (16), o defensor correu em volta do campo pela primeira vez desde a tragédia no clube carioca. Nascido na Serra, de onde saiu para a base palmeirense até chegar no Flamengo, Jhonata compartilhou a evolução própria no processo reintrodução à modalidade em uma de suas redes sociais. Na atividade, o jogador deu algumas voltas em torno do gramado em ritmo de corrida.
O incêndio no dia 8 de fevereiro que destruiu e matou os atletas do Rubro-Negro ainda deixou o zagueiro capixaba com pelo menos 30% do corpo queimado com queimaduras graves, além de prejudicar o sistema respiratório de Jhonata.
No próximo dia 30, o defensor completará 16 anos e deve encaminha o primeiro contrato profissional com o Flamengo. Atualmente o jogador integra o elenco da equipe Sub-16 do Rubro-Negro. Jhonata tem ido com frequência ao CT do clube para realizar trabalhos de musculação para recuperar massa magra e também de recuperação de movimentos.
Embora tenha mostrado boa evolução, o Flamengo mantém cautela e não estipula uma data para que Jhonata volte às atividades com bola e também atue em partidas pelo clube.

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