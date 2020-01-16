Zagueiro capixaba volta a correr e evolui após incêndio no CT do Flamengo

Jhonata Ventura voltou a correr após quase um ano do incêndio no CT do Flamengo, no Rio Crédito: Arquivo pessoal

Quase um ano após sobreviver ao incêndio que matou dez atletas da base do Flamengo no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, o jovem zagueiro capixaba Jhonata ventura, de 15 anos, deu mais um passo importante no processo de recuperação física para tentar voltar a jogar.

Na manhã desta quinta-feira (16), o defensor correu em volta do campo pela primeira vez desde a tragédia no clube carioca. Nascido na Serra, de onde saiu para a base palmeirense até chegar no Flamengo, Jhonata compartilhou a evolução própria no processo reintrodução à modalidade em uma de suas redes sociais. Na atividade, o jogador deu algumas voltas em torno do gramado em ritmo de corrida.

de volta ao campo graças a Deus???? — ventura (@jventura_04) January 16, 2020

O incêndio no dia 8 de fevereiro que destruiu e matou os atletas do Rubro-Negro ainda deixou o zagueiro capixaba com pelo menos 30% do corpo queimado com queimaduras graves, além de prejudicar o sistema respiratório de Jhonata.

No próximo dia 30, o defensor completará 16 anos e deve encaminha o primeiro contrato profissional com o Flamengo. Atualmente o jogador integra o elenco da equipe Sub-16 do Rubro-Negro. Jhonata tem ido com frequência ao CT do clube para realizar trabalhos de musculação para recuperar massa magra e também de recuperação de movimentos.