Incêndio em Vitória: mulher encontrada morta pediu socorro a vizinhos

Depois que a mulher pediu socorro, seus vizinhos arrombaram a porta, mas a cama da vítima prendeu a porta do lado de dentro do quarto, impedindo que ela fosse aberta. O local onde a vítima morava é conjunto de quitinetes. Ainda de acordo com relatos dos vizinhos, nesta quinta-feira (16), Raquel havia comprado bebidas e cigarros, e levado para casa. Eles afirmam que ela pode ter dormido com o cigarro aceso.