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Em Mário Cypreste

Incêndio em Vitória: mulher encontrada morta pediu socorro a vizinhos

Raquel Maria da Silva, de 42 anos, que foi encontrada morta em sua cama depois que o quarto em que dormia pegou fogo no bairro Mário Cypreste, em Vitória, gritou por socorro e vizinhos tentaram salvá-la, sem sucesso

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 13:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 13:15
Mulher morre em incêndio Crédito: Divulgação
Vizinhos da dona de casa Raquel Maria da Silva, 42 anos, que foi encontrada morta em sua cama depois que o quarto em que dormia pegou fogo no bairro Mário Cypreste, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (17), informaram que a vítima chegou a gritar por socorro no momento do incêndio. Os moradores relataram que tentaram arrombar o imóvel para salvá-la, mas não conseguiram abrir a porta. 
Depois que a mulher pediu socorro, seus vizinhos arrombaram a porta, mas a cama da vítima prendeu a porta do lado de dentro do quarto, impedindo que ela fosse aberta. O local onde a vítima morava é conjunto de quitinetes. Ainda de acordo com relatos dos vizinhos, nesta quinta-feira (16), Raquel havia comprado bebidas e cigarros, e levado para casa. Eles afirmam que ela pode ter dormido com o cigarro aceso. 

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Os moradores contaram ainda que o marido da dona de casa não tem celular e não aparece na região há dois dias. Eles informaram que o casal brigava com frequência.
A Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil (PC) também foram acionadas. Em nota, a PC disse que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

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