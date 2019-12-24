Papai Noel da PM prende suspeito de roubo em Colatina

Luis Carlos tinha mandado de prisão por roubo e foi detido quando passava pela rua Crédito: Divulgação/PM

Um homem foi preso na véspera de Natal pelo Papai Noel no bairro Bela Vista, em Colatina, no Noroeste do Estado. O Bom Velhinho, na verdade, era um policial militar que se preparava para realizar a entrega de presentes para crianças do bairro quando tudo aconteceu.

A ocorrência foi registrada na manhã desta terça-feira (24). A PM informou que o morador, já conhecido pelos policiais, possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. Ao ser visto no bairro, ele foi abordado e detido.