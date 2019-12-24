Papai Noel da PM prende suspeito de roubo em Colatina

Um homem foi preso na véspera de Natal pelo Papai Noel no bairro Bela Vista, em Colatina, no Noroeste do Estado. O Bom Velhinho, na verdade, era um policial militar que se preparava para realizar a entrega de presentes para crianças do bairro quando tudo aconteceu.
A ocorrência foi registrada na manhã desta terça-feira (24). A PM informou que o morador, já conhecido pelos policiais, possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. Ao ser visto no bairro, ele foi abordado e detido.
De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o detido foi identificado como Luis Carlos de Souza. O mandado de prisão dele foi expedido pela 3ª Vara Criminal de Colatina. Luis foi levado para a Delegacia Regional de Colatina, onde vai ser ouvido e, posteriormente, encaminhado para o sistema prisional.