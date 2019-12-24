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Papai Noel da PM prende suspeito de roubo em Colatina

Contra Luis Carlos de Souza havia um mandado de prisão em aberto. Tudo aconteceu na manhã desta terça-feira (24), quando os militares realizavam a entrega de presentes no bairro Bela Vista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2019 às 14:54

Publicado em 24 de Dezembro de 2019 às 14:54

Luis Carlos tinha mandado de prisão por roubo e foi detido quando passava pela rua Crédito: Divulgação/PM
Um homem foi preso na véspera de Natal pelo Papai Noel no bairro Bela Vista, em Colatina, no Noroeste do Estado. O Bom Velhinho, na verdade, era um policial militar que se preparava para realizar a entrega de presentes para crianças do bairro quando tudo aconteceu.
A ocorrência foi registrada na manhã desta terça-feira (24). A PM informou que o morador, já conhecido pelos policiais, possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. Ao ser visto no bairro, ele foi abordado e detido.

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De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o detido foi identificado como Luis Carlos de Souza. O mandado de prisão dele foi expedido pela 3ª Vara Criminal de Colatina.  Luis foi levado para a Delegacia Regional de Colatina, onde vai ser ouvido e, posteriormente, encaminhado para o sistema prisional.

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