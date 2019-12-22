Jovens tentam fugir da PM, caem da moto e vão presos por tráfico em Colatina

Dois jovens de 20 e 26 anos foram presos na tarde deste domingo (22), em Colatina, no Noroeste do Estado, suspeitos de tráfico de drogas. Ao perceber que seriam abordados por policiais militares, eles tentaram fugir na motocicleta em que estavam, mas foram alcançados.
De acordo com a Polícia Militar (PM), durante patrulhamento pelo bairro São Silvano, militares perceberam que dois jovens que estavam em uma motocicleta se comportavam de maneira suspeita com a aproximação da viatura.
Diante disso, os agentes tentaram abordar os suspeitos, mas eles não acataram a ordem e começaram a fugir pelas ruas do bairro e os policiais iniciaram uma perseguição. Durante a fuga, o suspeito que estava na garupa começou a retirar embalagens da cintura e arremessar na rua.
Em seguida, o motociclista perdeu o controle da direção e caiu junto ao carona, facilitando a abordagem da PM. Os militares recuperam o material dispensado pelos suspeitos durante a fuga, e verificaram ser três pacotes com maconha que totalizaram 500 gramas da droga.
Apesar da queda, os dois homens tiveram apenas ferimentos leves e precisaram de atendimento médico. Eles foram encaminhados para a Delegacia Regional de Colatina, para onde também foram levadas a droga e a motocicleta utilizada pelos suspeitos.