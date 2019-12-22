Jovens tentam fugir da PM, caem da moto e vão presos por tráfico em Colatina

Drogas apreendidas com jovens durante a abordagem, em Colatina Crédito: Divulgação

Dois jovens de 20 e 26 anos foram presos na tarde deste domingo (22), em Colatina , no Noroeste do Estado, suspeitos de tráfico de drogas. Ao perceber que seriam abordados por policiais militares, eles tentaram fugir na motocicleta em que estavam, mas foram alcançados.

De acordo com a Polícia Militar (PM) , durante patrulhamento pelo bairro São Silvano, militares perceberam que dois jovens que estavam em uma motocicleta se comportavam de maneira suspeita com a aproximação da viatura.

Diante disso, os agentes tentaram abordar os suspeitos, mas eles não acataram a ordem e começaram a fugir pelas ruas do bairro e os policiais iniciaram uma perseguição. Durante a fuga, o suspeito que estava na garupa começou a retirar embalagens da cintura e arremessar na rua.

Em seguida, o motociclista perdeu o controle da direção e caiu junto ao carona, facilitando a abordagem da PM. Os militares recuperam o material dispensado pelos suspeitos durante a fuga, e verificaram ser três pacotes com maconha que totalizaram 500 gramas da droga.