Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Serra

Motorista é baleado no rosto no meio do trânsito em Novo Horizonte

Uma moto parou ao lado do carro que ele dirigia, um homem desceu e começou a atirar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2019 às 13:25

Publicado em 21 de Dezembro de 2019 às 13:25

Motorista é baleado no rosto no meio do trânsito na Serra, Espírito Santo Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Um motorista de 22 anos foi baleado no meio do trânsito na Avenida Brasil, em Novo Horizonte, na Serra, Espírito Santo, na noite desta sexta-feira (20). Uma moto parou do lado do carro que ele dirigia, um homem desceu e começou a atirar. Dois disparos atingiram o rosto do motorista.
O crime aconteceu por volta das 20h. A porta do carro dele ficou com várias marcas de tiros. No veículo, estava a vítima e um amigo, que não ficou ferido.
Testemunhas contaram para a polícia que no momento do crime tinha muito trânsito na avenida. Em um determinado momento, uma moto com dois homens parou. Um deles desceu e começou a atirar. Os dois fugiram.

Veja Também

Suspeito de abusar de duas crianças é agredido por populares em Cariacica

Homem é preso tentando furtar oitava bicicleta do mesmo prédio em Vitória

O motorista foi levado para o Hospital Jayme Santos Neves. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele. Nenhum suspeito foi localizado.
Com informações do G1ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados