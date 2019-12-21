Motorista é baleado no rosto no meio do trânsito em Novo Horizonte

Motorista é baleado no rosto no meio do trânsito na Serra, Espírito Santo Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Um motorista de 22 anos foi baleado no meio do trânsito na Avenida Brasil, em Novo Horizonte, na Serra Espírito Santo , na noite desta sexta-feira (20). Uma moto parou do lado do carro que ele dirigia, um homem desceu e começou a atirar. Dois disparos atingiram o rosto do motorista.

O crime aconteceu por volta das 20h. A porta do carro dele ficou com várias marcas de tiros. No veículo, estava a vítima e um amigo, que não ficou ferido.

Testemunhas contaram para a polícia que no momento do crime tinha muito trânsito na avenida. Em um determinado momento, uma moto com dois homens parou. Um deles desceu e começou a atirar. Os dois fugiram.



O motorista foi levado para o Hospital Jayme Santos Neves. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele. Nenhum suspeito foi localizado.