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Ousadia

Homem é preso tentando furtar oitava bicicleta do mesmo prédio em Vitória

Homem invadia condomínio pela quarta vez na Praia de Santa Helena, na Capital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2019 às 17:56

Publicado em 20 de Dezembro de 2019 às 17:56

Momento em que homem quebra um cadeado para furtar a bicicleta Crédito: TV Gazeta | Reprodução
G1 ES  Um homem de 23 anos foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (20) ao tentar furtar uma bicicleta dentro de um condomínio no bairro Praia de Santa Helena, em Vitória. Um adolescente de 16 anos que estava junto com ele também foi apreendido.
Esta é quarta vez que o suspeito invade o mesmo local para pegar os equipamentos. Ao longo de três dias seguidos, ele já havia furtado sete bicicletas do condomínio.
De acordo com um morador que prestou depoimento na Delegacia Regional de Vitória, as câmeras de segurança do condomínio registraram a primeira ação do homem no dia 8 de dezembro, quando ele entrou sozinho, forçou o cadeado que prendia uma bicicleta e a levou.

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No dia seguinte, o homem retornou acompanhado de uma mulher e furtou mais três bicicletas. Já no dia 10, ele voltou ao local com um homem, levando mais três bicicletas.
Mas na quarta vez em que tentou fazer o mesmo esquema, na madrugada desta sexta-feira (10), o criminoso foi flagrado pelas câmeras de segurança. A equipe, então, acionou a Polícia Militar, que chegou ao local no momento em que o suspeito e o adolescente ainda tentavam quebrar o cadeado das bicicletas.
Os dois foram levados para a Delegacia Regional de Vitória. Lá, disseram aos policiais que são usuários de crack e que roubam os equipamentos para trocar por drogas. O adolescente, inclusive, já havia sido apreendido há poucos dias por envolvimento em outro furto.

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