Polícia mostra vídeo de suspeitos de assaltar motorista em Vila Velha

Três câmeras de segurança de um shopping localizado na Praia da Costa, em Vila Velha, registraram as ações de dois criminosos, pouco antes de assaltarem um motorista de aplicativo, no último dia 10 de dezembro. Depois de renderem a vítima com uma arma de fogo, eles efetuaram um saque de R$ 1.000 com o cartão roubado e ainda levaram o carro. As informações são da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp).
Por volta das 21 horas, as imagens mostram os dois indivíduos um de boné branco e outro com camiseta preta e bermuda jeans chegando ao centro comercial e comprando um sorvete. Poucos minutos depois, é possível vê-los entrando no carro da vítima, em frente ao shopping. O destino da corrida era o bairro Cobilândia.
Ainda de acordo com a polícia, quando a dupla chegou a Cobilândia, um dos criminosos sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto. Com a vítima rendida, eles circularam por aproximadamente 30 minutos pela cidade, efetuaram o saque em um caixa eletrônico de um posto de gasolina e abandonaram a vítima, sem o automóvel, no bairro Ataíde, também em Vila Velha.
COLABORE COM A IDENTIFICAÇÃO
Com a divulgação das imagens e das informações, a Polícia Civil pede a colaboração da sociedade para a identificação dos criminosos, que pode ser feita por meio do telefone 181 (Disque-Denúncia), do site www.disquedenuncia181.es.gov.br ou do WhatsApp da Divisão de Furtos e Roubos de Veículos: (27) 9 9965-8201.