Polícia mostra vídeo de suspeitos de assaltar motorista em Vila Velha

Ainda de acordo com a polícia, quando a dupla chegou a Cobilândia, um dos criminosos sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto. Com a vítima rendida, eles circularam por aproximadamente 30 minutos pela cidade, efetuaram o saque em um caixa eletrônico de um posto de gasolina e abandonaram a vítima, sem o automóvel, no bairro Ataíde, também em Vila Velha.