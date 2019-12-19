Motorista particular é assassinado a tiros na Serra

Motorista particular é morto a tiros na Serra, ES Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Um motorista foi assassinado a tiros, na Serra , na noite desta quarta-feira (18). A polícia disse que Juarez de Salles, de 42 anos, tinha deixado a prisão em maio. A motivação do crime ainda é desconhecida.

O carro que Juarez dirigia ficou cheio de marcas de tiros. O veículo ficou parado na Rua Iriri do bairro Vista da Serra I. o motorista chegou a bater o carro na lateral de um ônibus escolar, que estava estacionado, para tentar fugir dos criminosos. Familiares contaram para a polícia que Juarez trabalhava como motorista particular.

Segundo a polícia, o crime aconteceu por volta das 19h30. Moradores contaram que ouviram mais de 10 disparos e não conseguiram ver os assassinos.

Motorista particular é morto a tiros na Serra, ES Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

No carro, a polícia encontrou documentos pessoais do motorista e também um alvará de soltura. No local, várias cápsulas de pistola 380 ficaram espalhadas- até mesmo debaixo do ônibus. Todas foram recolhidas.

O carro passou por uma perícia, que vai ajudar na identificação dos assassinos. Durante os trabalhos dos peritos, o celular do motorista tocou várias vezes - eram possíveis clientes ou familiares, segundo a polícia.

O corpo de Juarez foi levado para o Departamento Médico Legal de Vitória.

Segundo a polícia, o motorista mora no Bairro das Laranjeiras e ninguém soube explicar o que ele fazia no bairro Vista da Serra. Quem tiver alguma informação que ajude na investigação, pode ligar para o 181.