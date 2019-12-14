Bandidos rendem mulher e filho, roubam carro e trocam tiros com PM na Serra

Perseguição policial na Serra tem troca de tiros Crédito: Reprodução | TV Gazeta

O roubo de um veículo acabou em perseguição policial e troca de tiros na Serra . Uma coordenadora de Recursos Humanos de 35 anos teve a caminhonete roubada na noite desta sexta-feira (13), no bairro Porto Canoa. A vítima estava buscando o filho de 4 anos na escola, quando foi rendida pelos assaltantes. A ação dos criminosos ainda resultou em danos de vários veículos que foram atingidos durante a perseguição.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) estavam realizando patrulhamento no bairro Barro Novo, quando ouviram, via rádio, que militares do 6º Batalhão estavam acompanhando uma caminhonete que havia sido roubada e que estava fugindo pela estrada de Maringá, sentido BR 101. Nesse momento, os policiais da Cimesp se deslocaram até o local. A partir daí, o veículo roubado teria passado em alta velocidade pelo bloqueio policial, no sentido Serra Sede.

Ainda segundo a PM, após perseguição que durou 10 minutos, a caminhonete parou e os militares solicitaram que o condutor saísse do veículo. No entanto, o suspeito teria atirado contra a equipe policial, que revidou, iniciando a troca de tiros. Por fim, os militares viram o carro, a cerca de 200 metros, abandonado e com as portas abertas. O veículo foi guinchado até a Terceira Delegacia Regional do município da Serra. No local, a proprietária da caminhonete que foi rendida junto com o filho, contou que foi abordada por um casal em Porto Canoa e que o homem estava armado.

PERSEGUIÇÃO

Vários veículos foram atingidos durante a perseguição policial. Dentre os carros que sofreram danos, está o de uma cobradora de 55 anos, que voltava para casa em Nova Carapina. Eu fui ao posto abastecer o carro, voltando para casa. Só percebi o que estava acontecendo quando passaram rasgando o meu carro. Quando percebi a polícia atrás, vi que era uma perseguição. Aí eles entraram no caminho que eu iria fazer. Já na minha rua, o meu marido falou que tinham acabado de passar por lá", contou.

Caminhonete roubada em Porto Canoa é deixada em Nova Carapina Crédito: Reprodução | TV Gazeta

" Foi um barulho enorme, rasgando o meu carro. E o carro da vítima foi abandonado em Nova Carapina, onde moro. Fiz o boletim de ocorrência porque tenho que acionar o seguro. Apesar de tudo, fiquei tranquila, graças à Deus, não aconteceu nada. Só fica o prejuízo " Cobradora de 55 anos - Mulher atingida pela batida

As marcas de tiros ficaram nos vidros traseiros, dianteiros e também na lataria do carro roubado. Além disso, o pneu de trás do veículo chegou a estourar com os disparos. Apesar dos danos, ninguém ficou ferido.

Segundo a PM, nenhum item foi levado da proprietária da caminhonete e até o momento ninguém foi preso.