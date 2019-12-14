Polícia do ES apreende drogas do RJ que seriam vendidas em festas de fim de ano

Drogas sintéticas apreendidas em André Carloni, na Serra Crédito: Polícia Civil

Drogas sintéticas que seriam vendidas em festas de final de ano na Grande Vitória foram apreendidas pela Polícia Civil, no início da tarde desta quarta-feira (13), no bairro André Carloni, na Serra . O entorpecente foi trazido do Rio de Janeiro.

O material foi encontrado durante uma operação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra para cumprimento de mandados de prisão. Assim que a equipe policial chegou ao bairro, moradores indicaram uma casa que estaria sendo usada como ponto de tráfico de drogas

Os policiais cercaram a residência, momento em que um do suspeito tentou escapar pela janela dos fundos, mas acabou sendo detido. Ao entrar na residência, a equipe localizou outro suspeito dentro de um dos quartos da casa. Os dois foram identificados como Artur Marcondes de Alencar e Philipe Ferreira Barcelos, respectivamente.

Presos com droga sintética na Serra Crédito: Polícia Civil

Durante as buscas no local, os policiais apreenderam 460 comprimidos de ecstasy, frascos de lança-perfume e um pé de maconha. Também foi encontrada e recolhida uma arma falsa.

Artur e Philipe foram levados para a DHPP Serra, onde prestaram depoimento contando que haviam trazido a droga do Rio de Janeiro para vender em festas de fim do ano na Grande Vitória. Os dois foram autuados pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico e encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Viana.