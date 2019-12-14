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Tráfico de drogas

Polícia do ES apreende drogas do RJ que seriam vendidas em festas de fim de ano

Os comprimidos de drogas sintéticas estavam na casa de dois traficantes de André Carloni, na Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2019 às 22:26

Publicado em 13 de Dezembro de 2019 às 22:26

Drogas sintéticas apreendidas em André Carloni, na Serra Crédito: Polícia Civil
Drogas sintéticas que seriam vendidas em festas de final de ano na Grande Vitória foram apreendidas pela Polícia Civil, no início da tarde desta quarta-feira (13), no bairro André Carloni, na Serra. O entorpecente foi trazido do Rio de Janeiro.
O material foi encontrado durante uma operação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra para cumprimento de mandados de prisão. Assim que a equipe policial chegou ao bairro,  moradores indicaram uma casa que estaria sendo usada como ponto de tráfico de drogas.
Os policiais cercaram a residência, momento em que um do suspeito tentou escapar pela janela dos fundos, mas acabou sendo detido.  Ao entrar na residência, a equipe localizou outro suspeito dentro de um dos quartos da casa. Os dois foram identificados como Artur Marcondes de Alencar e Philipe Ferreira Barcelos, respectivamente. 
Presos com droga sintética na Serra Crédito: Polícia Civil
Durante as buscas no local, os policiais apreenderam  460 comprimidos de ecstasy,   frascos de lança-perfume e um pé de maconha. Também foi encontrada e recolhida uma arma falsa.
Artur e Philipe foram levados para a DHPP Serra, onde prestaram depoimento contando que haviam trazido a droga do Rio de Janeiro para vender em festas de fim do ano na Grande Vitória.  Os dois  foram autuados pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico e encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Viana. 

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Drogas sintéticas apreendidas em André Carloni, Serra, pela Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

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