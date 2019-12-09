Casal é atingido com mais de 10 tiros ao voltar de lanchonete na Serra

Um casal foi atingido com mais de 10 tiros ao voltar de uma lanchonete para casa no bairro José de Anchieta, na Serra, por volta das 22h30 deste domingo (08). Uma mulher de 25 anos, que trabalha como vendedora, e o marido dela, de 19 anos, foram socorridos por vizinhos e levados para um hospital do município. Os suspeitos conseguiram fugir.
Testemunhas contaram que o casal estava conversando com amigos, próximo ao beco que dá acesso à casa deles, quando bandidos em um Fiat Siena prata se aproximaram do local. O veículo parou em frente a eles e o criminoso no banco do carona disparou contra os dois alvos. O homem foi baleado com um tiro nas costas e outro na coxa direita. Ferido, ele conseguiu fugir correndo pelo beco.
Já a mulher dele não escapou e foi atingida com um tiro no tórax, três no braço esquerdo e seis na perna esquerda. Os criminosos fugiram. O casal foi socorrido por vizinhos até o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. O crime foi registrado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
A avó da jovem de 25 anos disse que a neta tem 4 filhos, um deles um bebê de seis meses de vida. Os familiares contaram que a mulher foi submetida a uma cirurgia. No entanto, ela não soube informar o estado de saúde deles. Ela estava em casa quando ouviu os tiros no na rua onde mora com o marido e os netos.
"Tinha acabado de orar e escutei o barulho de tiro. Tomei um susto! Me avisaram que minha neta tinha sido baleada, mas quando fui na rua ver, já tinham levado ela para o hospital. Não sei porquê fizeram isso com eles"