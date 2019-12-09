Casal é atingido com mais de 10 tiros ao voltar de lanchonete na Serra

Região onde casal foi baleado no bairro José de Anchieta, na Serra Crédito: Isaac Ribeiro

Um casal foi atingido com mais de 10 tiros ao voltar de uma lanchonete para casa no bairro José de Anchieta, na Serra , por volta das 22h30 deste domingo (08). Uma mulher de 25 anos, que trabalha como vendedora, e o marido dela, de 19 anos, foram socorridos por vizinhos e levados para um hospital do município. Os suspeitos conseguiram fugir.

Testemunhas contaram que o casal estava conversando com amigos, próximo ao beco que dá acesso à casa deles, quando bandidos em um Fiat Siena prata se aproximaram do local. O veículo parou em frente a eles e o criminoso no banco do carona disparou contra os dois alvos. O homem foi baleado com um tiro nas costas e outro na coxa direita. Ferido, ele conseguiu fugir correndo pelo beco.

Já a mulher dele não escapou e foi atingida com um tiro no tórax, três no braço esquerdo e seis na perna esquerda. Os criminosos fugiram. O casal foi socorrido por vizinhos até o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. O crime foi registrado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Região onde casal foi baleado no bairro José de Anchieta, na Serra Crédito: Isaac Ribeiro

A avó da jovem de 25 anos disse que a neta tem 4 filhos, um deles um bebê de seis meses de vida. Os familiares contaram que a mulher foi submetida a uma cirurgia. No entanto, ela não soube informar o estado de saúde deles. Ela estava em casa quando ouviu os tiros no na rua onde mora com o marido e os netos.